Voditeljica Nina Osenar Kontrec je v Spotkastu spregovorila tudi o tem, zakaj se je odločila, da lepotni posegi niso zanjo, in o rokih trajanja, ki nam jih nalaga družba – tudi ko pride do časa, ki se nam zdi primeren za okrevanje po bolezni. Navdihujočemu delu pogovora prisluhnite v zgornjem posnetku, celotna epizoda pa je na voljo tukaj .

V najnovejši epizodi Spotkasta je Eva Cimbola govorila z voditeljico Nino Osenar Kontrec, ki jo lahko po večletni odsotnosti znova vidimo na malih zaslonih. Čeprav je od takrat, ko je prvič vodila oddajo Moj dragi zmore, minilo več kot deset let, se Nini leta komajda poznajo, z njimi pa si tudi ne beli glave.

"Lepotni popravki preprosto niso zame"

"Svojih let ne skrivam. Kmalu bom stara 42 let in ponosno jih nosim," je povedala in zatrdila, da o raznih lepotnih posegih ne razmišlja. "Odločila sem se, da tega ne bom počela. To preprosto ni zame. Staranje je privilegij, ki ga je treba objeti in se z njim sprijazniti čim prej in čim bolje," je zatrdila in se razgovorila o rokih trajanja, s katerimi družba omejuje predvsem ženske.

Sita je bila pripomb, naj se vendarle spravi iz postelje

Ob tem se je dotaknila tudi rokov, kdaj naj bi nehali žalovati, kdaj bi bilo primerno, da se ponovno "sestavimo" po porodu ali okrevamo po bolezni. Sama je kar sedem let okrevala po sindromu kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom in je bila pripomb, naj se vendarle spravi iz postelje, pošteno sita. Kako sočno se je o tem izrazila – in tudi nasmejala –, prisluhnite v izseku zgoraj, celoten čustven in iskren pogovor za Spotkast pa čaka tukaj.