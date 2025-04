Nina Osenar spregovorila o varanju #video

Epizoda Spotkasta, v kateri je Eva Cimbola gostila Nino Osenar Kontrec, še vedno odmeva. Voditeljica oddaje Moj dragi zmore je v njej odkrito spregovorila tudi o odnosu z možem Dejanom Kontrecem, ki se je v letih, ko je okrevala po sindromu kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom, močno spremenil, saj si nista delila trenutkov ljubezni.

"Treba je poudariti, da so to leta brez intime in da je presneto lepa reč, da sva midva sploh obstala. Midva sva živela kot cimra, kot bolnik in skrbnik," je povedala.

Priznala je, da je o tem veliko razmišljala

V čustvenem pogovoru je odgovorila tudi na vprašanje o varanju. Bi lahko možu odpustila, če bi si v času njene bolezni poiskal tolažbo drugje? "Veliko sem razmišljala o tem", je priznala. "Velik del moje ozdravitve je temeljil na tem, da sem vedela, da je on z mano v dobrem in slabem in da je tudi v tem slabem stoodstotno z menoj," je povedala in razgrnila tudi svoj pogled na varanje, glede katerega ima "zelo striktno mnenje".

Več si oglejte v posnetku zgoraj, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete tukaj.

Njene besede so velik odziv doživele tudi na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Eva Cimbola je v studio povabila tudi Nininega moža Dejana Kontreca, ki se je povabilu odzval. Pogovor boste lahko slišali že v petek!