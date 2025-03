Desa Muck iskreno: S hčerkami smo bile na terapiji #video

"Nisem bila dobra mama. Danes bi bila drugačna," je v pogovoru za Spotkast priznala Desa Muck, ko je beseda nanesla na vzgojo njenih treh hčera. "Treba se je potruditi in se slišati," je dejala in na humoren način opisala, kaj so ji hčere očitale. Oglejte si v izseku pogovora, celotni epizodi pa prisluhnite že v petek.

Deso Muck lahko te dni vidimo v predstavi Ženske brez filtra, povsem brez filtra pa je priljubljena pisateljica, humoristka in igralka bila tudi v Spotkastu, kjer je spregovorila o staranju, pomembnosti humorja in o tem, ali se Slovenci znamo nasmejati na svoj račun. S humorjem je pospremila tudi pogovor o vzgoji treh hčera, ki so ji marsikaj zamerile.

"Otroci so neusmiljeni"

"Ti imaš do smrti čas, da vzpostaviš dober odnos z otroki, ampak moraš si najprej priznati, da si ga polomil," pravi Desa in doda, da so otroci neusmiljeni in so ji hčere lahko očitale toliko stvari, da so šle skupaj na terapijo. "Šle smo na terapijo, da smo se slišale," je povedala in priznala, da je bilo nekatere stvari težko slišati, a priznava, da je bila izkušnja koristna in jo priporoča vsem, ki imajo nesoglasja z otroki: "Pametna naložba."

Več si oglejte v zgornjem posnetku, celotni epizodi Spotkasta, v kateri vedno iskriva Desa Muck odkrito spregovori tudi o samomoru, igranju žrtve, odnosih z moškimi v njenem življenju in tem, zakaj rada gleda resničnostne šove, pa prisluhnite že v petek!