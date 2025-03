Nosečnost je za nekatere ženske najlepše obdobje njihovega življenja, za druge pa je to lahko tudi najtežje obdobje. Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić je specialistka ginekologije in porodništva ter izredna profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V tokratnem Spotkastu se je z Evo Cimbola pogovarjala o pomenu rednih ginekoloških pregledov, cepljenju proti HPV, spolnosti med mladimi, težavah z zanositvijo ter o menopavzi.

Redni ginekološki pregledi so ključni za preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni ter težav reproduktivnih organov žensk. Med pregledom ginekolog oceni stanje organov, kar omogoča zgodnje ukrepanje in preprečevanje resnih zapletov. Poleg tega je pregled priložnost za razpravo o spolnem in reproduktivnem zdravju, kontracepciji ter drugih pomembnih vprašanjih.

Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić je specialistka ginekologije in porodništva ter izredna profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani Foto: Gaja Hanuna

Nerazumljivo je, da ljudje ne izkoristijo ponujenih pregledov

"Preventiva je izredno pomembna na splošno v življenju. Zakaj bi človek rinil v težave, če mu ni treba. Kar zadeva zdravje, pa še toliko bolj," poudarja ginekologinja in opozarja, da so preventivni pregledi namenjeni prav temu, zato je nerazumljivo, da ljudje ne izkoristijo ponujenih pregledov.

Ob tem je spomnila na preventivne preglede šolskih otrok, pa potem kasneje v odrasli dobi, ko naj bi na preventivne preglede pošiljali v službah, po 50. letu pa še na program Dora za zgodnje odkrivanja raka dojk, program Svit za zgodnje odkrivanje raka na črevesju in program Zora za zgodnje odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. Ti preventivi pregledi se začnejo pri 20, lahko že prej, če so dekleta spolno aktivna, sicer pa so ti pregledi na vsake tri leta do starosti 65 let. Ravno zaradi teh pregledov se lahko odkrijejo zametki bolezni ali pa njihove zgodnje faze in je zdravljenje lahko veliko lažje kot pa, ko bolezen že napreduje.

Preventiva je izredno pomembna, opozarja dr. Nataša Tul Mandić. Foto: Gaja Hanuna

Dr. Tul Mandić je ob tem opozorila še na eno zelo pomembno preventivo, in sicer cepljenje proti HPV, ki je namenjeno vsem dekletom in fantom v šestem razredu osnovne šole. "Bistveno je, da cepimo mlade ljudi, ki še niso spolno aktivni in se še niso srečali z virusom, saj mu tako preprečimo vstop v telo. Pomembna preventiva je tudi zdrava spolnost. In za to je v šolah res odlično poskrbljeno s spolno vzgojo. Imamo zelo majhno število najstniških nosečnosti in na tem področju smo zelo v redu. Nekoliko slabši smo pri preventivi v obliki prej omenjenega cepljenja."

Iz spolne vzgoje ni treba delati drame

V Spotkastu je ginekologinja predstavila tudi svoj pogled na to, kako otrokom predstavimo spolnost, na kakšen način se o teh temah doma pogovarjati in zakaj se starši ne smemo bati trenutkov, ko bodo otroci spraševali in raziskovali. "Spolnost je nekaj, kar je z ljudmi od zmeraj, vsi smo se s tem srečali že kot otroci. To je nekaj, kar pride spontano. Otroci veliko izvejo kar tako mimogrede, o tem se pogovarjajo v šolah in v naših šolah je spolna vzgoja res dobra. Staršem pa morda nasvet, da iz tega ni treba delati drame."

"Porodna bolečina je res bolečina," pravi ginekologinja in dodaja, da je porodna bolečina "edina pozitivna bolečina v življenju, ki pripelje do največjega zaklada". Foto: Gaja Hanuna

Edina slabost v življenju, ki je pozitivna

Spregovorili sta tudi o obdobju nosečnosti. Za mnoge ženske je to eno izmed najlepših obdobij v življenju, žal pa nimajo vse ženske te sreče. Nekatere po mnenju dr. Tul Mandič resnično trpijo in v resnici komaj čakajo, da rodijo in zaključijo nosečnost. O slabosti, ki je velikokrat prisotna na začetku, Nataša v šali pravi, da je to edina slabost v življenju, ki ima v sebi nekaj dobrega. Kljub temu pa je opozorila, da nekaterim ženskam res ni lahko in da nosečnost ni vedno blaženo stanje. Na to vpliva več dejavnikov, je pa tudi res, da danes obstaja že veliko različnih terapij, s katerimi lahko ženskam v času nosečnosti precej olajšamo morebitne slabosti ali kakšne druge tegobe.

O pripravi na porod Nataša pravi, da je to nekaj naravnega in na neki način sprogramiranega v ženskah, zato tudi tiste, ki o tem nikoli ne razmišljajo ali se na to prav posebej ne pripravljajo, rodijo – nekatere še lepše. "Telo je bilo narejeno za to in zato si morajo ženske zaupati, da bodo zmogle." Opisala je tudi potek poroda, kako si lahko ženska med posameznimi popadki odpočije, nekatere celo zadremajo in se tako regenerirajo za naslednji popadek.

"Z menopavzo pridejo tudi nekatere svobode, niso samo grozne stvari," pravi dr. Nataša Tul Mandić. Foto: Gaja Hanuna

Menopavza prinaša tudi nekatere svobode

V Spotkastu je spregovorila še o postojnski porodnišnici, kjer deluje zadnja leta, pa tudi o svoji poti, zakaj je izbrala ta poklic in kako hitro začne pogrešati novorojenčke, če nekaj dni ni v stiku z njimi. Dr. Nataša Tul Mandič je ob koncu pogovora delila svoj pogled na obdobje menopavze in ob tem spet poudarila, da smo v dobi, ko ni več treba, da bi ženska trpela zaradi stvari, ki so del nas že od začetka.

Ob tem ni pozabila niti na dejstvo, da je kdaj pa kdaj treba kaj spremeniti, česar morda najraje ne bi spreminjali. In to je življenjski slog. Pri mnogo težavah je bistveno, kakšen življenjski slog imamo in do katere mere smo ga pripravljeni spremeniti. In to se velikokrat pokaže tudi pri težavah z zanositvijo.

Eden ključnih problemov pri zanositvi v današnjem svetu je to, da se mladi prepozno odločijo za to in imajo premalo spolnih odnosov, izpostavlja dr. Tul Mandić. Foto: Gaja Hanuna

Mladi imajo premalo spolnih odnosov

"Vse prevečkrat slišim, da par ne more zanositi, ko pa vprašam, kako pogosto imata spolne odnose, morata pomisliti, kdaj je bil nazadnje. Težave vidim, ker se ljudje prepozno odločajo za otroke in imajo premalo spolnih odnosov oziroma jih imajo takrat, ko jim aplikacija pove, da je čas za ovulacijo."

Poudarila je, da bi par, ki si želi otroka, moral imeti spolne odnose vsaka dva dneva, kar je bilo nekoč, ko še ni bilo toliko ekranov in vse tehnologije, veliko lažje. "Takrat so se ljudje veliko bolj zabavali s spolnostjo. Danes pa pridejo prepozno domov, so veliko na telefonih, pred ekrani in so za spolnost preutrujeni."