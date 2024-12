Bolečine v hrbtenici so zelo razširjene, saj je kar 92 odstotkov vseh nas že imelo ali bo vsaj enkrat v življenju imelo neko pomembno bolečino v hrbtenici. So najpogostejši vzrok bolniških odsotnosti in tudi največ bolniških nadomestil se izplača iz tega naslova, v Spotkastu opozarja specialist za kirurgijo hrbtenice dr. Miha Vodičar.

Od tega velikega deleža, ki se sreča z bolečinami v hrbtenici, bo približno ena desetina razvila kronične težave, je sogovornik citiral obstoječe ocene. "To ni malo. Če vemo, da nas je v Sloveniji dva milijona, to pomeni 200 tisoč ljudi s kroničnimi bolečinami hrbtenice. Zagotovo gre za veliko težavo javnega zdravstva," je prepričan.

Doc. dr. Miha Vodičar, dr. med., je specialist za kirurgijo hrbtenice in predstojnik Ortopedske klinike. Foto: Jan Lukanović

Vzrokov bolečine v hrbtenici ni vedno preprosto najti

"Bolečine v hrbtenici niso samo bolečine v križu," je povedal specialist za kirurgijo hrbtenice, ko je v Spotkastu začel podrobneje pojasnjevati, kako in zakaj nastajajo bolečine v hrbtenici.

Ob tem je opozoril, da je pri diagnosticiranju velika težava razkorak med medicinsko sliko in bolečinami v hrbtenici: "Imamo ljudi, ki imajo odlično rentgensko sliko, a jih boli, a tudi takšne, ki imajo zelo slabo sliko, a bolečin ni."

Za obvladovanje bolečine v hrbtenici največ naredimo sami

"Znanost zelo napreduje, a še vedno imamo velik delež ljudi z bolečinami v hrbtenici, pri katerih ne moremo natančno opredeliti izvora bolečin," priznava Vodišek. Razlog vidi v tem, da funkcionalne bolečine vendarle še niso dobro raziskane.

Bolečine v hrbtenici so najpogostejši vzrok bolniških odsotnosti in tudi največ bolniških nadomestil se izplača iz tega naslova, opozarja naš sogovornik. Foto: Jan Lukanović

Pogovor je tekel tudi o tem, kaj lahko storimo sami, da zmanjšamo verjetnost pojava bolečin v hrbtenici. "Ko so ljudje preživeli velik del življenja v gibanju, so prav tako obstajale bolečine v hrbtenici, a zagotovo je sodoben način življenja okrepil njihovo pojavnost," je razložil naš sogovornik in med drugim svetoval, naj na pol ure vstanemo in se malo razgibamo. Pojasnil je tudi, kaj je ekscentrična vadba in kako nam lahko pomaga.

"Ortopedov ni premalo, premalo je operacijskih dvoran"

"Zaradi nekega udobja je veliko lažje izplačati bolniško kot ustvariti preventivni program," svari Vodičar, ki obžaluje, da dozdajšnja prizadevanja za oblikovanje primernega preventivnega programa niso obrodila sadov. "Ustavilo se je takrat, ko bi bilo treba začeti pilotski program."

Meni, da ortopedov v Sloveniji niti ni premalo, a je premalo prostorskih kapacitet zanje. "Na ortopediji imamo štiri operacijske dvorane, a so zunanje analize že leta 2019 pokazale, da bi jih za ohranitev stabilnih čakalnih vrst potrebovali šest. Potem je prišel še covid-19 in čakalne vrste so se podvojile."

"Na ortopediji imamo štiri operacijske dvorane, a za ohranitev stabilnih čakalnih vrst bi jih potrebovali šest," pravi dr. Vodičar. Foto: Jan Lukanović

Bolečine v hrbtenici lahko napadejo tudi najbolj razgibane

Vodičar je prepričan, da bi morali v svojo dnevno rutino vključevati telesno dejavnost, a imajo tudi nekateri športniki težave z bolečinami v hrbtenici.

"Kirurgi in ortopedi moramo znati povezati tisto, kar vidimo na slikovni diagnostiki, s tem, kar povzroča bolečine. Na srečo se veliko akutnih bolečin umiri v od dveh do treh mesecih, za preostale pa imamo veliko različnih načinov, tudi fizioterapijo, a brez lastnega prizadevanja ne bo napredka."

Pri nekaterih operacijah shodijo še isti dan

V Spotkastu je sogovornik natančno opisal tudi druge načine, kako zdravstvene metode lahko pomagajo, ko bolečine v hrbtenici vztrajajo.

"Operacije so tretji sklop in najbolj invazivne, a se tudi te zelo razlikujejo: od takšnih, ko bolnik odkoraka še isti dan, do takšnih, ki zahtevajo dolgo rehabilitacijo," je med drugim povedal Vodičar. "Potrebuje jih zelo malo ljudi, a so za zdravnike največji izziv in niti en kirurg ni začel pri operacijah."

"Kirurgija lahko zdravi mehanske vzroke, ne more pa zdraviti funkcionalnih vzrokov," pojasnjuje specialist za hrbtenico. Foto: Jan Lukanović

Čim manjši poseg za čim več učinka

"Kirurgija lahko zdravi mehanske vzroke, ne more pa zdraviti funkcionalnih vzrokov," je med drugim pojasnil. "Prizadevamo si, da bi bile te operacije čim manj invazivne, tudi operacijske tehnike napredujejo, s tem pa je okrevanje veliko hitrejše."

Zelo pomemben je tudi pretok znanja, saj tako slovenski kirurgi spoznajo novosti od drugod ter delijo svoja znanja in nova spoznanja.

Slovenski prispevek h kirurgiji

Ob tem nas je zanimalo, kako inovativni so slovenski kirurgi. "Do neke mere smo, kolikor nam razpoložljivosti dopuščajo." Ob vprašanju, kaj so razvili v Sloveniji, je dr. Vodičar podrobneje predstavil tridimenzionalno navigacijo, ki zelo natančno ponazori dejansko stanje pri bolniku in s tem občutno poveča učinkovitost kirurškega posega.

"Odkar smo pred nekje tremi leti začeli uporabljati to metodo, ni bilo potrebe niti po eni ponovni operaciji kostnega tumorja, ki je pogosto videti kot malo trša kost, zato nismo natančno vedeli, ali smo odstranili cel tumor ali ga je nekaj še ostalo," je ponazoril prednosti te nove slovenske metode.

V Sloveniji smo razvili tridimenzionalno navigacijo, ki zelo natančno ponazori dejansko stanje pri bolniku in s tem občutno poveča učinkovitost kirurškega posega. Foto: Jan Lukanović

Začne se že veliko pred operacijo

Kirurgi pa so samo en člen pri zdravljenju bolnikov z bolečinami v hrbtenici. Proces se namreč začne še veliko pred operacijo, če je ta potrebna, je poudaril Vodičar.

"Pomembna naloga kirurgov je predstaviti realna pričakovanja – operacija na obrabljeni hrbtenici ne bo povsem odpravila bolečin. Moramo jih opozoriti na možnost zapletov, zlasti pri velikih posegih. Ti so redki, a se lahko zgodijo. Pacient vse to mora vedeti."

Trpeči z bolečinami v hrbtenici niso sami

V Spotkastu z dr. Miho Vodičarjem še več odgovorov na vprašanja, ki so pomembna za vse z bolečinami v hrbtenici, a tudi za tiste, ki bi jih želeli bolje razumeti. Bolniki z bolečinami v hrbtenici imajo namreč neredko občutek, da so s svojo bolečino ostali sami, in si zato želijo, da se njihov glas sliši. V Sloveniji je zato nastala spletna skupnost, kjer se lahko med seboj pogovorijo in jim strokovnjaki, ki pri tem sodelujejo povsem prostovoljno, pomagajo.

"Kirurgi si želimo, da nam pacienti sami povedo, kaj jih zanima in kaj jim je pomembno, ne pa da bi jim predavali," je namen skupnosti povzel Vodičar. Vse z namenom, da bolniki dobijo najboljšo podporo – in z enakim namenom je nastal tudi ta Spotkast.