Moški bi lahko kmalu dobili svojo kontracepcijsko tabletko

Ameriški raziskovalci so v kliničnem preizkusu prve faze eksperimentalne tabletke YCT-529 – prve popolnoma nehormonske moške kontracepcijske tabletke brez stranskih učinkov – dosegli pomemben mejnik. Po več desetletjih neuspešnega iskanja učinkovite, varne, neinvazivne in reverzibilne moške kontracepcijske zaščite se zdi, da je zdaj na vidiku resen kandidat, ki izpolnjuje te zahteve in je blizu tega, da postane del vsakdanjega življenja.

V omenjeni študiji, o kateri so poročali v znanstveni reviji Communications Medicine (Nature), je sodelovalo 16 zdravih moških, starih med 32 in 59 let, ki so prejeli bodisi enkratni odmerek YCT-529 (od 10 do 180 miligramov) bodisi placebo, ne da bi vedeli, v kateri skupini so.

Podrobno so jih spremljali 14 dni, predvsem kako se zdravilo absorbira v telesu ob različnih prehranskih pogojih. YCT-529 je sicer edini kandidat za nehormonsko moško kontracepcijsko tableto, ki ga že preučujejo pri ljudeh. V predkliničnih študijah, njihove rezultate so objavili marca, je pokazal 99-odstotno učinkovitost.

Obetavni rezultati: Moška kontracepcija brez resnih stranskih učinkov

Rezultati so razveselili raziskovalce: resnih neželenih učinkov, sprememb razpoloženja, nihanj v hormonih in vplivov na vnetje ali druge telesne parametre ni bilo.

Ti podatki nakazujejo varnost uporabe, ki pri kontracepciji ni vedno samoumevna, so z zadovoljstvom sklenili znanstveniki.

Moška kontracepcijska tableta bi lahko učinkovito zamenjala kondome, ki so v rabi zadnjih 170 let in so poleg vazektomije še vedno edini način, kako lahko spolno aktivni moški vpliva na preprečevanje neželenih nosečnosti. Foto: Shutterstock

Popolnoma povratno: nazaj do plodnosti brez težav

Razpolovni čas nastajajočega zdravila je od 51 do 76 ur, kar pomeni, da bi ga moški lahko jemali na vsake tri dni in ne vsak dan, kot je to potrebno pri ženskih kontracepcijskih tabletah. To prednost bodo sicer še podrobneje preizkusili v daljših študijah od enega do treh mesecev, kjer bodo spremljali vpliv na število semenčic.

Prejšnje raziskave na miših in opicah so pokazale skoraj popolno neplodnost med jemanjem YCT-529, a obenem tudi popolno obnovitev plodnosti v šestih do 12 tednih po prenehanju jemanja – tudi to brez hormonskih nihanj ali trajnih posledic.

Izklopi semenčice, ne pa spolne sle

YCT-529 deluje na specifičen receptor, ki je povezan z vitaminom A in nastajanjem semenčic. Blokiranje tega receptorja namreč ustavi nastanek semenčic in ob tem ne vpliva na hormone, predvsem testosteron, libido ali druge funkcije vitamina A.

Prevedeno v preprostejši jezik, YCT-529 ne vpliva na spolno slo, ne veča tveganja za depresijo in ne ustvarja hormonske zmede, kar se za marsikatero žensko kontracepcijo ne more trditi.

Po več desetletjih neuspešnega iskanja učinkovite, varne, neinvazivne in reverzibilne moške kontracepcijske zaščite se zdi, da je zdaj na vidiku resen kandidat, ki izpolnjuje te zahteve in je blizu tega, da postane del vsakdanjega življenja. Foto: Shutterstock

Kontracepcija ne bo več samo ženska stvar

Uspeh nastajajoče moške kontracepcije je dobra novica tudi za ženske, ki so nezadovoljne, ker že desetletja nosijo fizično in psihološko breme kontracepcije. Še več, ženske hormonske tabletke neredko prinašajo stranske učinke, kot so nihanje razpoloženja, povečano tveganje za krvne strdke, vnetja, možne duševne bolezni in celo povečano tveganje za rakava obolenja.

Moška kontracepcija, ki se ji je YCT-529 že krepko približala, bi zagotovila obetavno alternativo, s katero bi ženske razbremenile izključne odgovornosti za preprečevanje nosečnosti, in to pošteno porazdelila med spoloma.

Kdo stoji za prebojem?

Pod razvoj moške kontracepcijske tablete se podpisuje ameriško podjetje YourChoice Therapeutics, ki so ga ustanovili pred sedmimi leti v San Franciscu. Obraz tega razvoja je vodilna raziskovalka in specialistka za moško plodnost dr. Nadja Mannowetz, sodeluje pa tudi ena izmed največjih ameriških raziskovalnih ustanov za kontracepcijo, kjer ob večmilijonski podpori vlagateljev razvijajo tudi nehormonske metode za ženske.

Ob vseh izzivih obstoječih hormonskih kontracepcijskih tablet je njihov cilj jasen: ustvariti hormonsko neodvisno kontracepcijo za oba spola.

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da je velik delež nosečnosti neželenih, zaradi česar je pomen kontracepcije v družbi vedno večji. Foto: Shutterstock

Zakaj kontracepcija in kako naprej?

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj polovica vseh nosečnosti nenačrtovanih. Možnosti za preprečevanje neželenih možnosti nosečnosti ob rednem spolnem življenju so zlasti za moške zelo omejene (kondom ali vazektomija), zato večje breme in odgovornost padeta na ženske.

Trenutno YourChoice Therapeutics izvaja nadaljnje študije učinkovitosti z večjim številom prostovoljcev v Novi Zelandiji. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko YCT-529 postal prva nehormonska moška kontracepcijska tabletka na trgu do konca desetletja in tako moškim prinesla varno in udobno zaščito, ženskam pa več svobode in manj bremena. In zelo pomembno: vse to brez vpliva na hormone.