Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
7. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nasveti zdravje telesna drža hrbtenica

Četrtek, 7. 8. 2025, 4.00

6 ur, 31 minut

Kako izboljšati svojo držo? Razkrivamo preproste in učinkovite nasvete.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
telesna drža | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Slaba drža je ena najpogostejših posledic sodobnega načina življenja, povzročajo jo predvsem dolgotrajno sedenje, uporaba telefonov, premalo gibanja in stres. Vse to pogosto vodi v ukrivljeno hrbtenico, povešena ramena in naprej pomaknjeno glavo. Na dolgi rok to ne vpliva le na videz, temveč tudi na zdravje. Kot posledica se lahko pojavijo bolečine v križu, vratu, glavoboli ter celo težave z dihanjem in prebavo. Dobra novica je, da lahko držo s preprostimi spremembami hitro izboljšamo.

Najprej se je slabe drže treba zavedati 

Ali se kdaj vprašate, kako sedite, kako stojite, je vaše telo poravnano ali se nagiba naprej? Če želite izboljšati svojo držo, se boste vsekakor morali. Večkrat na dan si vzemite trenutek za samopregled in poravnajte hrbtenico, potisnite ramena nežno nazaj in dvignite glavo. 

Pravilno sedenje 

Pri sedenju poskrbite za naslednje: 

  • stopala naj bodo plosko na tleh,
  • kolena naj bodo v višini bokov, 
  • hrbet naj bo raven, ne naslanjajte se preveč naprej ali nazaj, 
  • zaslon računalnika naj bo v višini oči. 

telesna drža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Redno vstajanje in razgibavanje 

Dolgotrajno sedenje močno prispeva k slabi drži. Vsako uro vstanite, se pretegnite, nekajkrat zakrožite z rameni in se sprehodite po prostoru. Že dve minuti aktivnega gibanja na uro lahko naredita veliko razliko. 

Krepitev mišic trupa 

Močne mišice trupa pomagajo ohranjati dobro držo. Vključite naslednje vaje: 

  • plank (desko), 
  • superman (ležanje na trebuhu z dvigovanjem rok in nog),
  • mrtvi hrošč (dead bug),
  • vaje z žogo za ravnotežje. 

telesna drža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Raztezanje napetih mišic 

  • Raztezajte prsne mišice ob okviru vrat. 
  • Naredite razteg upogibalk kolkov. 
  • Raztezajte zadnje stegenske mišice. 

Pravilna hoja 

Ko hodite, naj bo hrbet raven, brada rahlo dvignjena, ramena sproščena, pogled pa usmerjen naprej. Koraki naj bodo enakomerni, brez vlečenja nog. Odlična vaja za to je hoja s knjigo na glavi.  

Udoben položaj med spanjem 

Spanje na trebuhu pogosto povzroča zasuk vratu in stiskanje hrbtenice. Izberite raje spanje na boku z vzglavnikom med koleni ali na hrbtu z blazino pod koleni. Vzglavnik mora podpirati vrat in glavo v naravnem položaju. 

telesna drža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Uporabite opomnike

Nastavite si opomnik na telefonu ali pametni uri, ki naj vas vsako uro opomni, da popravite držo ali vstanite. Pomaga tudi, če si na delovno mizo postavite manjše ogledalo, tako boste lažje opazili napake v drži. 

Vadba naj bo usmerjena v pravilno držo 

Vadbe, kot so joga, pilates, plavanje in tai chi, krepijo stabilnost, zavedanje telesa in ravnotežje. Redna vadba pripomore k naravni, močni in sproščeni drži. 

telesna drža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Potrpežljivost in doslednost 

Popravljanje drže ni enkratno dejanje, temveč proces. Gre za postopno spreminjanje navad, ki so se oblikovale čez leta, zato bodite potrpežljivi in vztrajni. Že po nekaj tednih boste opazili spremembo v počutju, videzu in samozavesti. 

Preberite še:  

zdrava prehrana
Trendi Ste slabe volje? Morda je razlog na vašem krožniku.
zdravo življenje, šport. telovadba, hujšanje
Trendi To je resnica, kako telovadba vpliva na izgubo kilogramov
prehrana, zdravje
Trendi Je preskakovanje obrokov koristno ali škodljivo?

nasveti zdravje telesna drža hrbtenica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.