Kako izboljšati svojo držo? Razkrivamo preproste in učinkovite nasvete.

Slaba drža je ena najpogostejših posledic sodobnega načina življenja, povzročajo jo predvsem dolgotrajno sedenje, uporaba telefonov, premalo gibanja in stres. Vse to pogosto vodi v ukrivljeno hrbtenico, povešena ramena in naprej pomaknjeno glavo. Na dolgi rok to ne vpliva le na videz, temveč tudi na zdravje. Kot posledica se lahko pojavijo bolečine v križu, vratu, glavoboli ter celo težave z dihanjem in prebavo. Dobra novica je, da lahko držo s preprostimi spremembami hitro izboljšamo.

Najprej se je slabe drže treba zavedati

Ali se kdaj vprašate, kako sedite, kako stojite, je vaše telo poravnano ali se nagiba naprej? Če želite izboljšati svojo držo, se boste vsekakor morali. Večkrat na dan si vzemite trenutek za samopregled in poravnajte hrbtenico, potisnite ramena nežno nazaj in dvignite glavo.

Pravilno sedenje

Pri sedenju poskrbite za naslednje:

stopala naj bodo plosko na tleh,

kolena naj bodo v višini bokov,

hrbet naj bo raven, ne naslanjajte se preveč naprej ali nazaj,

zaslon računalnika naj bo v višini oči.

Redno vstajanje in razgibavanje

Dolgotrajno sedenje močno prispeva k slabi drži. Vsako uro vstanite, se pretegnite, nekajkrat zakrožite z rameni in se sprehodite po prostoru. Že dve minuti aktivnega gibanja na uro lahko naredita veliko razliko.

Krepitev mišic trupa

Močne mišice trupa pomagajo ohranjati dobro držo. Vključite naslednje vaje:

plank (desko),

superman (ležanje na trebuhu z dvigovanjem rok in nog),

mrtvi hrošč (dead bug),

vaje z žogo za ravnotežje.

Raztezanje napetih mišic

Raztezajte prsne mišice ob okviru vrat.

Naredite razteg upogibalk kolkov.

Raztezajte zadnje stegenske mišice.

Pravilna hoja

Ko hodite, naj bo hrbet raven, brada rahlo dvignjena, ramena sproščena, pogled pa usmerjen naprej. Koraki naj bodo enakomerni, brez vlečenja nog. Odlična vaja za to je hoja s knjigo na glavi.

Udoben položaj med spanjem

Spanje na trebuhu pogosto povzroča zasuk vratu in stiskanje hrbtenice. Izberite raje spanje na boku z vzglavnikom med koleni ali na hrbtu z blazino pod koleni. Vzglavnik mora podpirati vrat in glavo v naravnem položaju.

Uporabite opomnike

Nastavite si opomnik na telefonu ali pametni uri, ki naj vas vsako uro opomni, da popravite držo ali vstanite. Pomaga tudi, če si na delovno mizo postavite manjše ogledalo, tako boste lažje opazili napake v drži.

Vadba naj bo usmerjena v pravilno držo

Vadbe, kot so joga, pilates, plavanje in tai chi, krepijo stabilnost, zavedanje telesa in ravnotežje. Redna vadba pripomore k naravni, močni in sproščeni drži.

Potrpežljivost in doslednost

Popravljanje drže ni enkratno dejanje, temveč proces. Gre za postopno spreminjanje navad, ki so se oblikovale čez leta, zato bodite potrpežljivi in vztrajni. Že po nekaj tednih boste opazili spremembo v počutju, videzu in samozavesti.

