S temi koraki bodo vaši lasje sijoči kot še nikoli prej

Sijaj las ni naključje, ampak rezultat premišljene nege brez zapletenih rutin. Zdravi, mehki in sijoči lasje so predvsem odraz tega, koliko nežnosti in časa namenimo sebi. V nadaljevanju vam razkrivamo korake, ki bodo vašim lasem dodali sanjski sijaj.

Nežno čiščenje s primerno temperaturo vode

Začnite pri osnovi, ki vključuje primeren šampon. Izberite nežno, naravno formulo brez sulfatov in silikonov. Lase umijte dvakrat: prvič odstranite nečistoče, drugič pa res očistite lasišče. Temperatura vode naj bo mlačna, nikoli vroča, ta namreč povzroči izgubo vlage. Za zadnje izpiranje uporabite hladno vodo, ki bo povečala sijaj.

Foto: Shutterstock

Nikoli ne drgnite las z brisačo

Ko so lasje mokri, so najbolj občutljivi. Namesto da jih brišete z brisačo, jih nežno popivnajte, idealno z bambusovo ali bombažno majico, ki ne povzroča trenja in lomljenja. Če imate čas, jih pustite, da se delno posušijo na zraku, nato pa jih nežno razčešite z glavnikom.

Foto: Shutterstock

Globinska nega in maska kot tedenski ritual

Enkrat na teden privoščite lasem globinsko nego. Masko ali olje nanesite na dolžine, ne na lasišče, in jo pustite delovati vsaj 20 minut. Naravna olja, kot so arganovo, kokosovo, jojobino ali ricinusovo, hranijo in zapirajo povrhnjico las. Za boljši učinek lase ovijte v toplo brisačo, saj toplota omogoči, da hranila prodrejo globlje.

Foto: Shutterstock

Masaža lasišča kot skrivnost rasti in sijaja

Vsak večer ali med umivanjem si vzemite minuto za masažo lasišča. Nežno krožite s prsti, brez pritiska z nohti. Tako spodbujate prekrvavitev, kar poveča dotok hranil do lasnih mešičkov in spodbuja rast močnejših, bolj sijočih las.

Foto: Shutterstock

Pravilno krtačenje in razčesavanje

Uporabite naravno ščetko iz merjaščevih ščetin ali lesen glavnik. Ta nežno porazdeli naravna olja od lasišča proti konicam in poskrbi za naraven sijaj. Nikoli ne razčesavajte mokrih las, če je nujno, uporabite pršilo za lažje razčesavanje in širok glavnik.

Foto: Shutterstock

Manj toplote, več nege

Toplota je sovražnik sijaja. Sušilnik za lase, likalnik in kodralnik uporabljajte čim redkeje, vedno z zaščitnim pršilom. Če si lase sušište, naj bo temperatura nizka, zračni tok pa usmerjen navzdol, da ohranite gladko povrhnjico.

Foto: Shutterstock

Spanje, ki ne uničuje pričeske

Svilene ali satenaste prevleke za vzglavnike zmanjšajo trenje, lomljenje in cepljenje konic. Če spite s spetimi lasmi, jih zberite v mehko figo ali ohlapno kito z mehko elastiko iz svile ali blaga. Tako bodo lasje zjutraj bolj gladki in sijoči.

Foto: Shutterstock

Hrana, ki hrani lase

Sijaj se začne od znotraj. Lasje potrebujejo beljakovine, vitamine skupine B, cink in omega-3 maščobe. V prehrano vključujte jajca, losos, oreščke, avokado, špinačo in veliko vode. Če telo žari od zdravja, bodo žareli tudi lasje.

Foto: Shutterstock

