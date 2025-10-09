V svetu lepote se trendi nenehno spreminjajo in tokrat nas je navdušila pričeska, ki jo obožujejo tudi zvezdnice. Frufru po navdihu Jane Birkin se ponovno vrača v modo in v nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga vpeljati v svoj stil.

Navdih iz šestdesetih let, ki ga je zaznamovala ikona Jane Birkin, je znova postal simbol sproščenosti, ženstvenosti in brezčasne elegance. Njen značilni, rahlo razmršen frufru, ki ni bil nikoli popolno raven, ampak je nežno padal čez obrvi, danes poudarja naravno lepoto in lahkotnost.

Sodobna različica frufruja Jane Birkin je tokrat mehkejša in bolj prilagodljiva različnim tipom las. Odlično se poda tako ravnim kot rahlo valovitim lasem. Ključno pa je, da deluje lahkotno, zato ne sme biti oblikovan preveč natančno.

Pri striženju se odločite za nekoliko tanjši, zračen frufru, ki ga lahko po želji razporedite na stran ali pa pustite, da prosto pade čez čelo. Tak videz poudari nežnost, pogled pa naredi skrivnostno zapeljiv.

Če želite videz dopolniti, lase rahlo skodrajte ali pa pustite ravne, da pride sijaj do izraza. Pri ličenju se odlično podajo naravne barve, rahlo poudarjene trepalnice in mehka rdeča šminka, ki doda pridih klasike.

