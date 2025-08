Britje in napake, ki jih vaša koža ne pozabi

Britje naj bi bilo nekaj preprostega, a ravno v tej preprostosti se pogosto skrivajo napake, ki škodijo naši koži. Rdečica, srbeč občutek, vraščene dlačice in še marsikaj, vse to so posledice napačnega britja. V nadaljevanju vam razkrijemo, katerim napakam se morate izogibati, če želite, da bo vaša koža kljub britju gladka in sijoča.

Ko britvica zdrsne po suhi koži

Verjetno smo to napako naredili že vsi. Hitro čez noge, brez vode in brez priprave. To je vsekakor ena največjih napak, ki jih lahko naredimo. Koža brez toplote in brez zaščitnega sloja postane občutljiva in ranljiva. Namesto mehke gladkosti ostanejo pekoč občutek, majhne ranice in razdraženost.

Foto: Shutterstock

Stare britvice puščajo posledice

Ko britvica izgubi ostrino, delo ne postane težje samo za vas, ampak tudi za vašo kožo. Nežno britje se spremeni v praskanje in vsak poteg pušča sledi. Če se vam zdi, da morate pritiskati, pomeni, da je čas za novo britvico. Pomembno je, da ne čakate, da vas na to opozori koža.

Foto: Shutterstock

Moč ne pomeni gladkost

Veliko žensk verjame, da je potreben močan pritisk, da bodo dlačice res odstranjene. Resnica pa je ravno nasprotna. Čim več je pritiska, več je možnosti za poškodbe in mikrovnetja. Naj bo vsak gib nežen, tekoč. Britvica naj sledi vaši roki in ne vaši sili.

Foto: Shutterstock

Več ni vedno bolje

Spet in spet čez isto mesto? Na videz temeljito, v resnici pa pretirano. Koža se po nekaj potegih začne braniti – izgubi zaščito, postane rdeča, suha in pogosto srbeča. Raje poskrbite, da bo vsak gib premišljen. Po potrebi navlažite znova in šele nato nadaljujte.

Foto: Shutterstock

Pozabljeni zaključek britja

Britje brez nege po njem je kot nedokončana zgodba. Koža je po britju izpostavljena, zato potrebuje zaščito. Izberite losjon ali olje brez dišav, nekaj z aloe vero ali čisto vodo in hladno oblogo. S tem boste pomirili kožo in preprečili razdraženost.

Foto: Shutterstock

Britje ob napačnem času ni najboljše

Pred menstruacijo, po dolgem dnevu na soncu, po potenju v telovadnici – to niso trenutki za britje. Takrat je koža bolj občutljiva, reakcije pa pogostejše. Pomembno je, da prepoznate trenutke, ko telo potrebuje nekaj miru.

Preberite še: