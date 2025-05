Samoporjavitveni izdelki: hitra pot do zagorelosti ali nevarnost za kožo?

Porjavela koža je v današnjih časih simbol vitalnosti in privlačnosti. A resnica je, da naravna zagorelost, pridobljena zaradi sonca ali solarija, kožo v resnici zelo poškoduje. V tem primeru so samoporjavitveni izdelki postali rešitev številka ena za vse, ki si želijo poletnega sijaja brez škodljivih posledic UV-žarkov. Še prej pa se je smiselno vprašati, kaj se v resnici skriva v teh izdelkih in ali so varni za našo kožo?

Kako delujejo samoporjavitveni izdelki?

Večina samoporjavitvenih izdelkov vsebuje aktivno sestavino DHA, ki ji pravimo tudi dihidroksiaceton, sladkor, ki v stiku z zgornjo plastjo kože sproži kemično reakcijo in ustvari videz porjavelosti. To deluje hitro, brez sonca in UV-sevanja, kar se za mnoge sliši idealno, pa je res?

Sestavine pod drobnogledom

Pogosto se pojavijo dvomi glede varnosti, saj so lahko nekateri izdelki polni umetnih dišav, konzervansov in alkohola, ki kožo dražijo ali izsušijo. Zato je pomembno, da pred nakupom skrbno preverimo sestavine in se izognemo izdelkom s potencialno škodljivimi dodatki.

Sestavine igrajo ključno vlogo za lepo in zdravo kožo. Foto: Shutterstock

Kakšna je pravilna uporaba samoporjavitvenih izdelkov?

Nepravilna uporaba lahko povzroči neenakomeren ten, lise in oranžen podton – kar ne deluje niti naravno niti estetsko. Priporočljivo je, da pred nanosom naredimo piling, izdelek nanesemo z rokavico in vlažimo suhe predele kože, kot so komolci in kolena. Tako bo videz bolj naraven, obstojnost pa daljša.

Kako uporabljati različne oblike samoporjavitvenih izdelkov?

Pena se hitro suši in je odlična za vse tiste, ki želijo viden rezultat že po enem nanosu. Nanašamo jo z rokavico v krožnih gibih, priporočljivo zvečer, da se barva razvije čez noč.

Pri nanosu samoporjavitvenega izdelka je priporočljivo uporabljati rokavico, ki bo lepo razporedila barvo. Foto: Shutterstock

Krema je najbolj primerna za suho kožo, saj navlaži in samoporjavi hkrati. Nanašamo jo enakomerno kot losjon, rezultat pa je običajno opazen po nekaj urah.

Kapljice se mešajo z običajno kremo za obraz ali telo in omogočajo postopno porjavelost. Odmerjanje je pri tem ključno. Najbolje je, da začnemo z manjšo količino in opazujemo učinek.

Samoporjavitvene kapljice bodo pripomogle k postopni porjavelosti. Foto: Shutterstock

Robčki so priročni za potovanja ali popravke in se uporabljajo neposredno na koži. Z njimi preprosto obrišemo obraz ali telo, pri tem pa pazimo, da jih razporedimo enakomerno.

Pršilo omogoča nanos brez dotika, a zahteva več pazljivosti. Najbolje deluje, če ga nanašamo v kopalnici ali nad brisačo, ter ga po nanosu razporedimo z rokavico za enakomeren rezultat.

Naravna porjavelost brez škode za kožo

Ali torej učinkujejo? Vsekakor, če so izdelki pravilno izbrani in pravilno uporabljeni. Ali škodujejo? Lahko, če spregledamo sestavine in kožo zanemarimo. Ključno je, da izberemo kakovosten izdelek brez škodljivih dodatkov, zato raje posežemo po naravnejših različicah in koži nudimo nego tudi po samoporjavitvi. To bo kožo ohranilo zdravo in navlaženo.

Zdravje kože naj bo vedno na prvem mestu. Foto: Shutterstock

Preberite še: