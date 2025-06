Trik z ledom za stabilno podlago

Preden nanesete ličila, je pomembno, da kožo temeljito očistite in navlažite. Uporabite lahek, nemasten vlažilni izdelek, ki hitro vpije in ne pušča mastnega filma. Če želite bolj stabilno podlago za ličila, uporabite kocko ledu že pred nanosom kreme. Zavijte jo v robček ali gazo in podrgnite po obrazu. Led bo zaprl pore, pomiril kožo in zmanjšal potenje.

Uporabite primer, ki nadzoruje sijaj

Primer ni rezerviran le za posebne priložnosti. V vročih dneh postane nepogrešljiv pripomoček, saj ustvarja gladko podlago in pomaga, da ličila ostanejo na mestu dlje časa. Izberite mat primer, ki nadzoruje izločanje sebuma in zmanjša videz por.

Izberite lahke teksture

Vroče vreme in težka ličila niso najboljša kombinacija. Namesto goste tekoče podlage uporabite BB-kremo, tonirano kremo ali puder v prahu z lahko teksturo. Če potrebujete več prekrivnosti, uporabite korektor le tam, kjer je to nujno.

Plastenje za večjo obstojnost

Namesto da se zanesete na en sam sloj, ličila plastite. Na primer po kremnem rdečilu ali bronzerju rahlo nanesite še različico v kamnu. To bo poskrbelo za daljšo obstojnost. Enako velja za senčila, najprej uporabite kremno senčilo, nato pa ga utrdite s senčilom v prahu.

Fiksiranje

Fiksirni puder je obvezen korak v poletni lepotni rutini. Osredotočite se na T-področje, kjer se koža najhitreje masti. Za konec uporabite še fiksirni sprej, ki bo zapečatil ličila in jih zaščitil pred toploto, vlago in potenjem.

Vodoodporna ličila so odlična za poletne dni

Vodoodporna maskara, črtalo za oči in celo obrvi so odlična izbira, ko želite, da ličila obstanejo na obrazu ves dan, tudi ko ste na plaži ali med športom. Izogibajte se težkim kremnim formulam in izberite dolgoobstojne formule, ki se ne razmazujejo.

Manj je več

Poleti naj bo vodilo naraven videz. Z lažjimi ličili bo manj možnosti, da se bodo razmazala. Namesto močnih izdelkov uporabite nežno osvetljevanje, ustnice poudarite z obarvanim balzamom, celoten videz naj bo torej svež in minimalističen.

Imejte robčke pri roki

Matirni robčki ali papirčki za odstranjevanje sebuma so odlični za osvežitev čez dan. Ne brišite ali drgnite obraza, temveč s krožnimi, nežnimi gibi popivnajte odvečno maščobo, ne da bi uničili ličila.

