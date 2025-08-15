Serija atletskih tekmovanj za grand slam, ki jo je ustanovil nekdanji ameriški atlet Michael Johnson, ne bo doživela nove izvedbe, dokler športniki čakajo na obljubljena plačila z letošnjih treh mitingov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Michael Johnson je v sporočilu za javnost priznal, da imajo težave s poravnavo dolgov do tekmovalcev s treh letošnjih mitingov, ki so bili v Kingstonu, Miamiju in Philadelphii.

Štirikratni olimpijski prvak je dejal, da so se odločili za odpoved četrtega in zadnjega mitinga v Los Angelesu, "da bi se izognili nadaljnjim izgubam sredstev in začeli dolgotrajen proces stabilizacije družbe".

"Sezona 2026 se ne bo zgodila, dokler zahteve ne bodo izpolnjene. To je moja prioriteta številka ena," je dodal Johnson.

Ta je ustanovil mitinge za grand slam kot neko alternativo diamantni ligi, a z veliko razliko. Na grand slamih so izvajali le tekmovanja na tekaški stezi.

Preberite še: