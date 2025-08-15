Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
15. 8. 2025,
18.48

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35

Natisni članek

Natisni članek
Jonas Valančiunas Litva Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca evropsko prvenstvo EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Petek, 15. 8. 2025, 18.48

0 minut

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025

V živo: Slovenci na velikem testu brez Dončića

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35
Aleksej Nikolić slovenska košarkarska reprezentanca nemška košarkarska reprezentanca | Slovenci igrajo tretji pripravljalni obračun na EuroBasket. | Foto Guliverimage

Slovenci igrajo tretji pripravljalni obračun na EuroBasket.

Foto: Guliverimage

Slovenska košarkarska reprezentanca pravkar v Šiauliju igra tretjo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo. Četa Aleksandra Sekulića se meri z Litvo. Kot je selektor Sekulić napovedal že v začetku tedna, bodo igralne minute Luke Dončića na Baltiku še omejene, slovenski kapetan bo tako dvoboj med Litvo in Slovenijo spremljal v civilni opravi, zaigral pa bo na sobotni tekmi proti Latviji, so sporočili iz KZS.

Slovenija : Nemčija himna
Sportal Manjše neznanke v slovenskem taboru

Pripravljalna tekma na EuroBasket

Petek, 15. avgust, Šiauliu:
Litva : Slovenija 17:12* (-:-, -:-, -:-, -:-)

*tekma se je začela ob 18.30

Preostala trinajsterica košarkarjev je v kadru za tekmo. Potem ko je izpustil tekmi z Nemčijo, je pripravljen tudi Edo Murić, ki opravlja vlogo kapetana. Selektor Sekulić je uvodoma v ogenj poslal Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Leona Stergarja, Luko Ščuko in Alena Omića. Prvi slovenski koš je v prvem napadu za vodstvo s 3:2 s črte za tri točke dosegel Nikolić. Slovenci so po trojki Hrovata po slabih dveh minutah in pol igre še povedli z 8:6, nato pa so ob slovenskih napakah osem zaporednih točk dosegli gostitelji. 

Seznam kandidatov Slovenije za tekmo z Litvo:

Miha Cerkvenik, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

V soboto ob 17. uri Slovenijo čaka še obračun v Rigi z Latvijo. V četrtek sta se v Rigi pomerili reprezentanci Latvije in Litve, zmage s 109:105 pa so se po podaljšku veselili Litovci, ki so v pripravljalnem obdobju še brez poraza, dobili so vse štiri obračune.

Slovenci se bodo po obračunih z Litvo in Latvijo vrnili v domovino. Na parketu dvorane Stožice bodo Slovenci v torek, 19. avgusta, ob 20. uri igrali z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

Preberite še:

Luka Dončić Kristaps Porzingis
Sportal Nekdanji soigralec spregovoril o Dončiću: To je poglavje, ki je končano
Mark Padjen
Sportal Mark Padjen ob omembi Luke Dončića ostal brez besed
Zoran Dragić
Sportal Na dramo se je odzval še Zoran Dragić, nad selektorja neposredno tudi Goran
Jonas Valančiunas Litva Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca evropsko prvenstvo EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.