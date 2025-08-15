V živo: Slovenci na velikem testu brez Dončića

Slovenska košarkarska reprezentanca pravkar v Šiauliju igra tretjo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo. Četa Aleksandra Sekulića se meri z Litvo. Kot je selektor Sekulić napovedal že v začetku tedna, bodo igralne minute Luke Dončića na Baltiku še omejene, slovenski kapetan bo tako dvoboj med Litvo in Slovenijo spremljal v civilni opravi, zaigral pa bo na sobotni tekmi proti Latviji, so sporočili iz KZS.

Pripravljalna tekma na EuroBasket Petek, 15. avgust, Šiauliu:

Litva : Slovenija 17:12* (-:-, -:-, -:-, -:-) *tekma se je začela ob 18.30

Preostala trinajsterica košarkarjev je v kadru za tekmo. Potem ko je izpustil tekmi z Nemčijo, je pripravljen tudi Edo Murić, ki opravlja vlogo kapetana. Selektor Sekulić je uvodoma v ogenj poslal Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Leona Stergarja, Luko Ščuko in Alena Omića. Prvi slovenski koš je v prvem napadu za vodstvo s 3:2 s črte za tri točke dosegel Nikolić. Slovenci so po trojki Hrovata po slabih dveh minutah in pol igre še povedli z 8:6, nato pa so ob slovenskih napakah osem zaporednih točk dosegli gostitelji.

Seznam kandidatov Slovenije za tekmo z Litvo: Miha Cerkvenik, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

V soboto ob 17. uri Slovenijo čaka še obračun v Rigi z Latvijo. V četrtek sta se v Rigi pomerili reprezentanci Latvije in Litve, zmage s 109:105 pa so se po podaljšku veselili Litovci, ki so v pripravljalnem obdobju še brez poraza, dobili so vse štiri obračune.

Slovenci se bodo po obračunih z Litvo in Latvijo vrnili v domovino. Na parketu dvorane Stožice bodo Slovenci v torek, 19. avgusta, ob 20. uri igrali z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

