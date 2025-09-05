Je to Putinovo novo močno orožje za napad na Evropo?

Evropa oziroma zlasti Francija, ki je nekdanja pomembna kolonialna metropola, izgublja svoj vpliv v Afriki. Po drugi strani pa se prav nasprotno Rusija vse bolj krepi na tej celini. S tem si Rusija omogoča dostop do afriških naravnih bogastev, obenem pa lahko spodbuja afriški migracijski pritisk na Evropo. Te migracije pa spet krepijo stranke, kot je nemški AfD, ki so naklonjene Rusije. V vsakem primeru torej Moskva krepi svojo moč.

Afrika je bogata celina. Ima nafto, uran, baker, diamante in redke zemlje – vse surovine, ki jih potrebujejo industrializirane države, poudarja dokumentarec nemške javne radiotelevizije ZDF.

Evropski kolonialni imperiji v Afriki

Od 19. stoletja naprej so gospodarice Afrike postale evropske kolonialne države, kot so Francija, Velika Britanija, Belgija, Portugalska, Nemčija in tudi Italija. Največ kos Afrike sta se pridobili Francija in Velika Britanija.

Ko evropske sile po koncu druge svetovne vojne niso mogle ali niso želele več finančno podpirati svojih kolonij, so afriške države postale neodvisne. Vsaj na papirju. V resnici si afriško bogastvo zdaj želijo le druge sile svetovnega Severa – Kitajska in Rusija. A čeprav imajo afriške države ogromne vire, milijoni ljudi tam živijo v skrajni revščini.

Geopolitični spopad za Sahel

Eno od glavnih geopolitičnih žarišč zadnjih let je bila regija Sahel. Nekdanja kolonialna sila Francija je dolgo časa tukaj vzdrževala vojaško prisotnost. Toda po vojaških udarih v Burkini Faso, Maliju in Nigru se francoski vpliv hitro zmanjšuje. V prazni prostor prihaja Rusija s svojim izvozom žita, pošiljkami orožja, propagando in obljubami o zaščiti.

Plačanci skupine Wagner se bojujejo tudi v nekaterih afriških državah, s čimer krepijo ruski vpliv na tem območju. Na fotografiji: zborovanje pripadnikov skupine Wagner v Moskvi avgusta letos v spomin na plačance skupine Wagner, ki so umrli v Maliju v boju s tuareškimi uporniki. Foto: Reuters

Rusija prihaja tudi s svojo vojaško močjo. Od konca leta 2021 se na boku malijske vojske borijo stotine plačancev skupine Wagner. Uradno se bojujejo proti terorizmu, seveda pa s svojo prisotnostjo utrjujejo vojaške režime po vojaških državnih udarih.

Je Evropa usodno zamudila?

"Rusija je storila tisto, česar Zahod ni hotel storiti," v dokumentarcu ZDF pravi Ulf Laessing, vodja pisarne Fundacije Konrad Adenauer za Sahel. Šele zdaj, ko Rusija povečuje svoj vpliv v regiji Sahel, ki je bogata z uranom, se v EU pojavljajo vprašanja, ali je Evropa prezgodaj in predolgo brezbrižno gledala na Afriko.

Dokumentarni film impresivno dokazuje, da je za to spoznanje veliko prepozno: ruske zastave je mogoče videti povsod na ulicah Burkine Faso, Nigra in Malija. Ruski predsednik Vladimir Putin vabi vojaške voditelje na obiske v Rusijo, medtem ko ljudje v mestih, kot sta Ouagadougou in Bamako, pozirajo za selfije s kartonskim izrezom Putina.

Ruska premetena igra, ki krepi proruske stranke

"Ne glede na to, ali nam je všeč ali ne. To, kar se dogaja v Sahelu, nas skrbi," je leta 2023 dejala takratna nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Laessing pojasnjuje, na kaj je mislila Baerbockova: gre za dopuščanje nestabilnosti v državah v Sahelu in spodbujenje odseljevanja.

V Sahelu (to je območje Afrike med saharsko puščavo na severu in savanami bolj proti jugu Afrike) so se v preteklih letih zgodili nizi vojaških državnih udarov. Vojaške hunte, ki so prišle na oblast v teh državah, so se naslonile na Rusijo. Na fotografiji: vodja vojaške hunte v Mailiju Assimi Goita na prvem srečanju voditeljev sahelskih držav julija lani. Foto: Reuters

"Rusija ima koristi, ko v Evropo prihaja več migrantov, ki jih je prizadela revščina. To krepi AfD in druge desničarske stranke v Evropi, ki so blizu Rusiji," trdi Laessing. Po ocenah skuša iz Sahela proti Evropi oditi okoli štiri milijone ljudi.

Je Sahel dokončno v rokah Rusije?

Dokumentarni film ZDF v svojem podtekstu nima nobenega upanja polnega sporočila, piše nemški medij Focus. Očitno nobena država v Evropi ni pripravljena ali sposobna nasprotovati ruski priključitvi Sahela.