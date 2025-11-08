Moral bi biti prava oaza, a doživel je fiasko: za to mesto duhov porabljene milijarde

Mesto duhov je izraz, s katerim opisujejo naselja brez prebivalcev. Eden izmed njih, ki je pritegnil veliko pozornosti, je Forest City v Maleziji. Leta 2006 je kitajsko podjetje Country Garden predstavilo mega projekt, katerega namen je bil ustvariti luksuzno obalno oazo za Kitajce, ki so želeli nepremičnine po ugodnejših cenah kot doma. Gradnja se je začela leta 2014 in sprva hitro napredovala.

Od vizije ekološkega mesta do politične afere

Forest City sestavlja več deset stolpnic in luksuznih vil. Načrtovalci so želeli ustvariti okolju prijazno mesto s kapaciteto za približno 700 tisoč prebivalcev, a se je kmalu zapletlo. Projekt so spremljale številne kritike zaradi okoljske škode, saj se je gradnja začela brez obvezne ocene vplivov na okolje, poleg tega pa je projekt postal politično občutljiv. Zaradi hitre gradnje so se na nekaterih stavbah pojavile razpoke, pandemija leta 2020 pa je razvoj skoraj ustavila.

Kljub številnim poskusom, da bi mesto oživili, projekt ni nikoli zaživel tako, kot so načrtovali. Foto: Shutterstock

Najdražje mesto duhov na svetu

Po navedbah portala Exploranda je Forest City verjetno najdražje mesto duhov v zgodovini. Gradnja je stala približno 100 milijard ameriških dolarjev (približno 86 milijard evrov), a enajst let po začetku prodaja močno upada. Danes v mestu živi le okoli devet tisoč ljudi, daleč od prvotnih načrtov. Večina tam ne prebiva stalno, temveč prihaja le občasno na počitnice.

Prazne ulice in zaprte trgovine

Zaradi nizke zasedenosti so ulice prazne, stavbe tihe, restavracije brez gostov, številne trgovine pa svojih vrat nikoli niso odprle. Kljub številnim poskusom, da bi mesto oživili, projekt ni nikoli zaživel tako, kot so načrtovali. Forest City danes velja za eden največjih nepremičninskih polomov in opozorilo pred megalomanskimi projekti brez prave vizije.