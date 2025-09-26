Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes z več dvostranskimi srečanji sklenila svojo udeležbo na splošni razpravi svetovnih voditeljev 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Srečala se je s kolegi iz Sirije, Malezije in Bahrajna ter generalnim sekretarjem Arabske lige.

Z zunanjim ministrom Sirije Asadom Al Šabanijem, s katerim sta se sešla, ko je v Generalni skupščini ZN nastopil izraelski premier Benjamin Netanjahu, sta govorila o delovanju Slovenije v Varnostnem svetu ZN.

Obletnica v ospredju decembrskega predsedovanja

Slovenija bo decembra ob izteku svojega dveletnega mandata nestalne članice še drugič predsedovala Varnostnemu svetu in ministrica je povedala, da to ponuja priložnost za razpravo ob prvi obletnici padca režima Bašarja Al Asada.

Minister je predstavil razmere v svoji državi, ki jo 5. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Na splošni razpravi Generalne skupščine je v imenu Sirije prvič po skoraj 60 letih nastopil njen predsednik.

Ahmed Al Šara je v svojem govoru dejal, da se njegova država po desetletjih krvave diktature vrača v mednarodno skupnost, vendar jo zdaj ogroža agresija Izraela, ki je v popolnem nasprotju s podporo mednarodne skupnosti novi Siriji. Med drugim je obljubil polno sodelovanje s preiskavo ZN nedavnih pobojev pripadnikov verskih in etničnih manjšin Sirije.

Nujnost premirja v Gazi

V ospredju pogovora ministrice z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Geitom je bilo predvsem vprašanje vojne v Gazi, pri čemer sta oba poudarila nujnost takojšnjega premirja nato pa sodelovanje pri obnovi in okrevanju Gaze. Razmere v regiji sta označila kot zelo skrb vzbujajoče.

Fajon je kolegu iz Malezije Mohamedu bin Hasanu izročila pismo o nameri Slovenije za pristop k Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju v jugovzhodni Aziji, h kateri je doslej pristopilo že skoraj 60 držav.

Gre za mirovno pogodbo med državami jugovzhodne Azije, ki so jo ustanovile države članice Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) in velja od leta 1976, od leta 1987 pa omogoča pristop držav zunaj regije.

Ministrica se je srečala še z zunanjim ministrom Bahrajna Abdulatifom bin Rašidom Al Alzajanijem, s katerim sta prav tako govorila o razmerah v Gazi in iskanju rešitev za konec vojne.

Slovenija za izmenjavo izkušenj z Bahrajnom

Bahrajn bo januarja nastopil mandat nestalne članice Varnostnega sveta in ministrica je kolegu zaželela veliko uspeha ter izrazila pripravljenost za izmenjavo izkušenj o delovanju skupine desetih nestalnih oziroma izvoljenih članic najpomembnejšega organa ZN.