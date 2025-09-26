Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Gibanje Hamas je pozval, naj položi orožje, obstoj palestinske države pa označil za "nacionalni samomor" za Izrael. Njegov nastop je z odhodom iz dvorane bojkotiralo več delegacij, nekateri so začeli tudi žvižgati in so nato protestno zapustili dvorano.

Netanjahu je v skoraj 50-minutnem govoru zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Kot dokaz je med drugim navedel evakuacijske pozive izraelske vojske prebivalcem enklave.

Po njegovih besedah tisti, ki širijo obtožbe proti Izraelu o genocidu, niso nič boljši od tistih, ki so neresnične obtožbe proti Judom širili v srednjem veku.

Netanjahu ni bil nič manj oster do obstoja palestinske države, rekoč da bi bil to "nacionalni samomor" za Izrael. Foto: Reuters

Izralelski premier Benjamin Netanjahu je ob začetku svojega govora na odru pokazal zemljevid, naslovljen Prekletstvo. Poudaril je, da zemljevid prikazuje "prekletstvo iranske teroristične osi". "Ta os je ogrozila mir po vsem svetu, stabilnost naše regije in sam obstoj moje države Izrael," je v govoru Generalni skupščini ZN povedal Netanjahu.

Trdi, da je Izrael v preteklem letu zatrl Hutijevce, uničil "večino terorističnega stroja Hamasa" in "ohromil Hezbolah". Poudaril je, da je "najpomembnejše, da smo uničili iranski program atomskega orožja in balističnih raket".

Foto: Reuters

Obstoj palestinske države za Izrael označil za "nacionalni samomor"

Poleg obsodbe Hamasa in njegov zaveznikov v regiji - libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, milic v Iraku, režima nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada, hutijevcev v Jemnu in Irana - ter nizanja izraelskih uspehov proti njim je bil Netanjahu kritičen tudi do Palestinske uprave na zasedenem Zahodnem bregu, rekoč da je pokvarjena do obisti.

Nič manj oster ni bil do obstoja palestinske države, rekoč da bi bil to "nacionalni samomor" za Izrael. "Izrael ne bo dopustil, da nam vsilite teroristično državo. Ne bomo storili nacionalnega samomora, ker vi nimate poguma, da se soočite s sovražnimi mediji in antisemitskimi množicami, ki zahtevajo izraelsko kri," je poudaril.

"Niti za sekundo vas nismo pozabili"

Netanjahu je namignil tudi, da se večina sveta ne spomni več napadov 7. oktobra 2023. "Ampak mi se spomnimo," je povedal in ob tem pokazal na značko na svoji jakni, ki po njegovih besedah ​​vsebuje razlog, "zakaj se borimo in zakaj moramo zmagati".

Foto: Reuters

Napad pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je označil za največji pokol po holokavstu. Palestinsko islamistično gibanje je pozval, naj položi orožje in nemudoma osvobodi preostale talce v ujetništvu, zajete med omenjenim napadom.

"Niti za sekundo vas nismo pozabili. Izraelsko ljudstvo je z vami. Ne bomo mirovali, dokler se vsi ne vrnete domov," je v hebrejskem in angleškem jeziku sporočil talcem in dodal, da se njegov govor predvaja po zvočnikih, ki so jih namestili ob meji z Gazo.

Zahvalil se je tudi Trumpu

Ob tem je Iran obtožil ogrožanja obstoja Izraela in razvoja jedrskega orožja, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pa se je zahvalil za pomoč pri napadih na Iran. Iran pa je obtožil ogrožanja obstoja Izraela in razvoja jedrskega orožja.

Med drugim je omenil tudi raketne napade libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah na Izrael in dogajanje v Siriji pod nekdanjim predsednikom Bašarjem al Asadom.

Netanjahu Generalno skupščino ZN nagovarja nekaj dni po tem, ko je več zahodnih držav priznalo Palestino, kar je izraelski premier, kot že večkrat do zdaj, označil za nagrado Hamasu.

Nekatere delegacije, med njimi naj bi bila glede na napoved zunanje ministrice Tanje Fajon tudi slovenska, so pred govorom dvorano zapustile. Nekateri delegati, ki so ostali v dvorani, pa so prihod Netanjahuja pospremili z aplavzom in vzkliki.

🚨A huge number of delegates walkout as Israeli PM Benjamin Netanyahu arrives arrives to address the United Nations #Gaza pic.twitter.com/ayO0JGYo8S — Sangita Myska (@SangitaMyska) September 26, 2025

Foto: Reuters

Benjamin Netanyahu is prepared to speak, and representatives of dozens of countries are leaving the UN hall. pic.twitter.com/yOWv3o6n0C — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) September 26, 2025

Foto: Reuters

"V dvorani slovenske delegacije zagotovo ne bo, ker ne poslušamo nekoga, ki po prepričanju Meddržavnega sodišča krši in izvaja hudodelstva zoper človeštvo," je povedala Fajon. Podoben bojkot oziroma odhod iz dvorane pričakuje tudi od drugih delegacij, je poročala RTV Slovenija.

Napoved bojkota sledi četrtkovi seji vlade, na kateri je Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo. Fajon je nato v Odmevih na TV Slovenija glede morebitnih povračilnih ukrepov Izraela dejala, da trenutno nima informacij o tem.

Netanjahu se je zahvalil Vučiću

Še pred nagovorom pa se je izraelski premier v četrtek sestal s predsedniki Srbije, Argentine in Paragvaja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću se je zahvalil za njegovo podporo prizadevanjem Izraela za osvoboditev talcev. Argentinski predsednik Javier Milei je Netanjahuju ponudil podporo pri zagotavljanju osvoboditve talcev, Netanjahu pa je na srečanju s paragvajskim predsednikom Santiagom Peno pohvalil stališče njegove države do antisemitizma.

Še pred Netanjahujevim govorom je predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock danes opozorila na temeljna načela Ustanovne listine ZN.

"Aneksija je prepovedana, prav tako je v mednarodnem humanitarnem pravu prepovedano uporabljati humanitarno pomoč kot orožje v vojni," je povedala. Zavzela se je za prekinitev ognja v Gazi, osvoboditev talcev, okrepitev dobave humanitarne pomoči in rešitev dveh držav. Ob tem je dodala, da pričakuje intenziven govor.