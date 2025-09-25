Vlada Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo

Vlada je na današnji seji sprejela ukrep proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, ki po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Neve Grašič sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma Itamarju Ben Gvirju in Bezalelu Smotriču. Vlada je julija oba razglasila za nezaželeni osebi.

"Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. julija 2024 ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic," je glede ukrepa proti Netanjahuju povedala Grašič.

Omenila je tudi poročilo neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice ZN, ki je 16. septembra ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid.

"Slovenija s tem dejanjem potrjuje svojo zavezanost mednarodnemu pravu, univerzalnim vrednotam človekovih pravic ter načelni in dosledni zunanji politiki", je še povedala na novinarski konferenci po seji vlade.

Dodala je, da sprejetje tega sklepa ne pomeni ukrepa proti izraelskemu ljudstvu, temveč pošilja jasno sporočilo vladi države Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava.

Vlada sprejela prispevek za delovanje Palestinske uprave

Današnji ukrep sledi julija sprejeti odločitvi vlade, da izraelskega ministra za nacionalno varnost Ben-Gvira in finančnega ministra Smotriča razglasi za nezaželeni osebi. Sankcije proti njima so že sredi junija sprejele Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Norveška.

Vlada je medtem na seji sprejela tudi prispevek za delovanje Palestinske uprave v vrednosti 1,2 milijona evrov, ki bo del pobude Francije, Španije, Norveške in Savdske Arabije za zagotavljanje njene finančne vzdržnosti.

Grašič je ob tem pojasnila, da Slovenija "aktivno sodeluje v pobudah za implementacijo rešitev dveh držav, politično podporo pa je nujno podkrepiti tudi s finančnimi sredstvi". Dodala je, da gre za "ključen korak na poti k miru in izraz mednarodne zavezanosti dejanski uresničitvi dveh držav".