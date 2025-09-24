Ameriški predsednik Donald Trump je na torkovem srečanju z voditelji arabskih držav ob robu 80. zasedanja generalne skupščine v New Yorku obljubil, da izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega, poroča Politico, ki se sklicuje na izjave udeležencev srečanja.

Iran nikoli ni in nikoli ne bo poskušal izdelati jedrske bombe, je v današnjem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN zatrdil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po njegovih besedah je Izrael tisti, ki ogroža mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu, saj da izvaja genocid v Gazi, uničuje infrastrukturo v Siriji in napada cilje v Jemnu.

Masud Pezeškian Foto: Reuters

"Pred to skupščino ponovno izjavljam, da Iran nikoli ni poskušal in nikoli ne bo poskušal izdelati jedrske bombe," je dejal Pezeškian. "Tisti, ki moti mir in stabilnost v regiji, je Izrael, a Iran je tisti, ki je kaznovan," je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Pri tem je bil kritičen tudi do evropskih držav in njihovega ravnanja po enostranskem odstopu ZDA od mednarodnega jedrskega sporazuma (JCPOA) iz leta 2015. "Lažno so se predstavile kot stranke, ki spoštujejo sporazum, in so iranska iskrena prizadevanja označile za nezadostna," je poudaril.

Glede junijskega izraelskega napada na Iran, ki so se mu kasneje pridružile ZDA, je dejal, da je bila njegova država žrtev brutalne agresije, ki je sledila "hudi izdaji diplomacije". Izrael je ob tem obtožil izvajanja genocida v Gazi, uničevanja infrastrukture v Siriji in napadanja ciljev v Jemnu.

Obsodil je tudi nedavni izraelski napad na pripadnike gibanja Hamas v katarski Dohi, rekoč da varnosti ni mogoče doseči s silo, temveč z "gradnjo zaupanja, medsebojnim spoštovanjem, regionalnim zbliževanjem in multilateralizmom", navaja britanski BBC.

Trump po srečanju ni dajal izjav za medije, podrobnosti pa niso javno razkrili niti drugi udeleženci.

Trump je novinarjem povedal le to, da je bilo srečanje z voditelji arabskih držav na dan, ko je imel v Generalni skupščini ZN govor in se je med drugim srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, zanj najpomembnejše.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se bo s Trumpom v četrtek srečal v Beli hiši, je na televiziji Fox dejal le, da je bilo srečanje "plodno".

Politico navaja tudi, da je Trumpova ekipa na srečanju podala svoj načrt za konec vojne v Gazi, vendar udeleženci srečanja niso dobili občutka, da bi bil konec vojne v Gazi med Izraelom in Hamasom kaj bližje kot doslej.

V mednarodni skupnosti se krepi podpora rešitvi dveh držav in na konferenci v začetku tedna je palestinska državnost dobila dodatna priznanja članic ZN.

ZDA temu nasprotujejo in državni sekretar Marco Rubio je v začetku tedna na televiziji Fox komentiral, da so priznanja posledica pritiska javnosti na politike v evropskih državah, kjer da narašča vpliv politično organiziranih priseljencev iz arabskih držav.

Vendar pa naj bi voditelji arabskih držav na torkovem srečanju Trumpu jasno povedali, da bi izraelski vdor na Zahodni breg uničil bistveni dosežek njegovega prvega mandata – Abrahamove sporazume, ki so pripeljali do normalizacije odnosov med Izraelom in nekaj arabskimi državami, poroča Politico.

Ni znano, ali so na srečanju govorili tudi o Trumpovi zamisli o izselitvi Palestincev iz Gaze, ki bi jo potem v celoti prenovili. Predsednik ZDA od te zamisli, kljub odločnemu nasprotovanju večine sveta, uradno še ni odstopil.

V napadu z dronom je bilo danes na jugu Izraela ranjenih več ljudi, od tega dva huje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile reševalne službe. Izraelska vojska navaja, da je dron priletel iz Jemna. Potem ko jim ga ni uspelo prestreči, je strmoglavil na območje mesta Eilat na obali Rdečega morja.

Foto: Guliverimage

Po navedbah policije je dron padel v središču letoviškega mesta Eilat. Reševalci so poročali o okrog 20 ranjenih, ki so jim poškodbe med drugim povzročili šrapneli. Dva človeka sta huje poškodovana. Nastala je tudi gmotna škoda, podrobnosti pa še niso znane.

Izraelska vojska je sporočila, da so se nad Eliatom oglasile sirene, ki so opozarjale na približevanje zračnega plovila iz smeri Jemna. Poskusili so ga prestreči, a je padel na območje Eliata.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča o več nepreverjenih posnetkih, ki krožijo na spletu in prikazujejo dron, ki se približuje po zraku, čemur sledi eksplozija za nizom hotelov ob morju.

Uporniški hutijevci iz Jemna Izrael že dlje časa obstreljujejo z raketami in droni, kar po lastnih navedbah počnejo iz solidarnosti z gibanjem Hamas, proti kateremu Izrael vodi ofenzivo v Gazi. Izrael v odgovor napada cilje v Jemnu, ki naj bi bili povezani z vojaškimi dejavnostmi hutijevcev.