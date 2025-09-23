Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
23. 9. 2025,
16.59

Osveženo pred

47 minut

lakota prebivalstvo evakuacija vojska Izrael Palestina Gaza

Torek, 23. 9. 2025, 16.59

47 minut

Bližnji vzhod

Iz nekoč milijonskega mesta jih beži vedno več

Avtorji:
Na. R., STA

Gaza, Palestina, prebivalci, odhod, beg, vojna, Izrael | Izraelska vojska je pretekli petek zagrozila, da bo med operacijo v mestu Gaza uporabila silo brez primere, in tamkajšnje prebivalce pozvala, naj se umaknejo proti jugu enklave. | Foto Reuters

Izraelska vojska je pretekli petek zagrozila, da bo med operacijo v mestu Gaza uporabila silo brez primere, in tamkajšnje prebivalce pozvala, naj se umaknejo proti jugu enklave.

Foto: Reuters

Medtem ko izraelske sile napredujejo proti središču mesta Gaza, čedalje več ljudi zapušča območje. Od začetka izraelske ofenzive je mesto zapustilo okoli 640 tisoč ljudi, ob sklicevanju na izraelsko vojsko poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudarki dneva: 

16.50 Španska vlada odobrila embargo na izvoz orožja v Izrael
16.10 Ob zaostrovanju izraelske ofenzive iz mesta Gaza beži čedalje več prebivalcev

16.50 Španska vlada odobrila embargo na izvoz orožja v Izrael

Španska vlada je danes odobrila prepoved izvoza orožja v Izrael. Ukrep prepoveduje ves izvoz obrambnih proizvodov ali tehnologij v Izrael ter uvoz takšne opreme v Španijo, so sporočile španske oblasti. Embargo na izvoz orožja je začel veljati takoj, a ga bo moral potrditi tudi španski parlament, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Embargo na izvoz orožja v Izrael prav tako vključuje blokado tranzita letalskega goriva za morebitno vojaško uporabo in prepoveduje uvoz proizvodov z izvorom v izraelskih naseljih na zasedenem palestinskem ozemlju, je danes sporočil španski minister za gospodarstvo Carlos Cuerpo.

"Ta odlok je velik korak naprej in je na mednarodni ravni pionirski," je ob najavi vladnega ukrepa še dodal Cuerpo.

Ukrep bo začel veljati takoj, a ga bo moral potrditi tudi španski parlament, kjer vladajoča levica nima večine.

Španski premier Pedro Sanchez je embargo na izvoz orožja ta mesec napovedal kot del paketa dveh ukrepov, "namenjenih zaustavitvi genocida v Gazi."

Sanchez je tudi sicer eden najglasnejših kritikov ofenzive v Gazi, navaja AFP.

Podoben ukrep je konec julija sprejela tudi Slovenija. Kot prva evropska država je prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega.

16.10 Ob zaostrovanju izraelske ofenzive iz mesta Gaza beži čedalje več prebivalcev

Po navedbah zdravstvenih virov je v izraelskih napadih na mesto Gaza danes umrlo 18 ljudi.

V mestu Gaza je sicer pred izraelsko vojaško ofenzivo živelo okoli milijon ljudi. Izraelska vojska pa prebivalce mesta poziva, naj se umaknejo na jug Gaze.

Gaza, Palestina, prebivalci, odhod, beg, vojna, Izrael | Foto: Reuters Foto: Reuters

Gaza, Palestina, prebivalci, odhod, beg, vojna, Izrael | Foto: Reuters Foto: Reuters

Na severu Gaze je bil po navedbah izraelske vojske v ponedeljek ubit prvi vojak od začetka kopenske ofenzive pred tednom dni.

