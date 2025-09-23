Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Torek,
23. 9. 2025,
9.24

Israel - Premier Tech bojkot Gaza

Torek, 23. 9. 2025, 9.24

28 minut

Izrael – Premier Tech bo moral spremeniti ime in umakniti zastavo, če želi zadržati partnerja

A. T. K.

Bodo v ekipi Israel – Premier Tech popustili pod pritiski? | Foto Guliverimage

Bodo v ekipi Israel – Premier Tech popustili pod pritiski?

Foto: Guliverimage

Rob Gitelis, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Factor, ki s kolesi opremlja ekipo Israel – Premier Tech, je za Cyclingnews brez ovinkarjenja napovedal, da bo podjetje prenehalo sponzorirati ekipo, če bo ta še naprej nastopala z izraelsko licenco. "Brez spremembe imena in zastave ne bomo nadaljevali sodelovanja," je bil jasen. O svoji odločitvi je že obvestil Sylvana Adamsa, glavnega pokrovitelja in gonilno silo ekipe.

Opremljevalec s kolesi Factor in profesionalna kolesarska ekipa Israel – Premier Tech sta se sprva že dogovorila za podaljšanje sodelovanja, a dogovor bi lahko hitro padel v vodo, če ekipa ne bo zamenjala imena in umaknila izraelske zastave. Moštvo je že letos občutilo posledice političnega pritiska: na Dirki po Španiji so množični propalestinski protesti povzročili kaos, skrajšane etape in celo odpoved finala v Madridu.

Tudi drugod je vse več zahtev po spremembah. Francoski časnik Le Soir je pred časom poročal, da bo ekipa od leta 2026 nastopala zgolj kot Premier Tech, brez omembe Izraela, a po informacijah novinarja Daniela Bensona viri znotraj ekipe trdijo, da to ne drži.

Medtem pa so pozivi k bojkotu vse glasnejši. Mestni svet Barcelone je že sporočil, da velikega starta Dirke po Franciji leta 2026 v njihovem mestu ne bodo dovolili, če se ekipa ne odpove izraelski zastavi.

Israel - Premier Tech bojkot Gaza
