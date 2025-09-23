Rob Gitelis, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Factor, ki s kolesi opremlja ekipo Israel – Premier Tech, je za Cyclingnews brez ovinkarjenja napovedal, da bo podjetje prenehalo sponzorirati ekipo, če bo ta še naprej nastopala z izraelsko licenco. "Brez spremembe imena in zastave ne bomo nadaljevali sodelovanja," je bil jasen. O svoji odločitvi je že obvestil Sylvana Adamsa, glavnega pokrovitelja in gonilno silo ekipe.

Opremljevalec s kolesi Factor in profesionalna kolesarska ekipa Israel – Premier Tech sta se sprva že dogovorila za podaljšanje sodelovanja, a dogovor bi lahko hitro padel v vodo, če ekipa ne bo zamenjala imena in umaknila izraelske zastave. Moštvo je že letos občutilo posledice političnega pritiska: na Dirki po Španiji so množični propalestinski protesti povzročili kaos, skrajšane etape in celo odpoved finala v Madridu.

Tudi drugod je vse več zahtev po spremembah. Francoski časnik Le Soir je pred časom poročal, da bo ekipa od leta 2026 nastopala zgolj kot Premier Tech, brez omembe Izraela, a po informacijah novinarja Daniela Bensona viri znotraj ekipe trdijo, da to ne drži.

Medtem pa so pozivi k bojkotu vse glasnejši. Mestni svet Barcelone je že sporočil, da velikega starta Dirke po Franciji leta 2026 v njihovem mestu ne bodo dovolili, če se ekipa ne odpove izraelski zastavi.

