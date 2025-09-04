Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
4. 9. 2025,
7.37

Osveženo pred

25 minut

Israel - Premier Tech protest Dirka po Španiji Dirka po Španiji

V ekipi Israel-Premier Tech kljub pritiskom ostajajo neomajni: Ne bomo zapustili Vuelte

Israel Premier-Tech Vuelta 2025 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Propalestinski protestniki ob trasi Dirke po Španiji postajajo vse glasnejši, njihovi protesti in zahteve, da ekipa Israel-Premier Tech dirko zapusti, pa vse ostrejši. Zaradi njihovih aktivnosti v ciljni ravnini so organizatorji včeraj tri kilometre pred ciljno črto dirko morali prekiniti, tako da ta ni imela končnega zmagovalca. Tehnični direktor Vuelte Kiko García je že pred tem izrazil upanje, da bi se ekipa umaknila prostovoljno, a izraelska zasedba tega ni sprejela. Sinoči so z objavo na družbenih omrežjih jasno dali vedeti, da ne odhajajo nikamor, saj bi, kot trdijo, odstop z dirke postavil nevaren precedens, ne samo zanje, ampak za vse.

Odločitev organizatorjev, da zaradi varnosti dirko končajo tri kilometre pred ciljem, da čase za skupni seštevek upoštevajo na tej točki in da 11. etapa ostane brez zmagovalca, je sprožila burne odzive. Posebej glasen je bil britanski kolesar Tom Pidcock, ki bi včeraj morda celo posegel po etapni zmagi. 

Tom Pidcock
Sportal Jezni Britanec po kaosu: Imajo pravico protestirati proti čemurkoli želijo, a ... #video

Tehnični direktor Vuelte: Ekipa bi morala sama spoznati, da njihova prisotnost ne prispeva k varnosti

"Z vodstvom Israel-Premier Tech sem se pogovarjal še dolgo v noč, da bi preveril, ali sami čutijo, da pritisk narašča," je v zvezi s tem povedal tehnični direktor Vuelte Kiko García. "Ne bom razkrival njihovega stališča, a rešitev je ena (odstop ekipe Israel Premier-Tech, op. a.). S tem se sicer ne moremo sprijazniti, toda če damo prednost varnosti vseh, je jasno: ekipa bi morala sama spoznati, da njihova prisotnost ne prispeva k varnosti."

Že popoldne je bilo jasno, da si tudi nekatere druge ekipe želijo umika Israel-Premier Tech z Vuelte. Toda moštvo je zvečer izdalo jasno izjavo: Israel-Premier Tech je profesionalna kolesarska ekipa. Ostajamo zavezani nastopu na Vuelti a España. Vsak drugačen pristop bi postavil nevaren precedens – ne le za našo ekipo, ampak za vse."

Ekipa obenem poudarja, da spoštuje pravico do mirnih protestov, dokler ti ne ogrožajo varnosti kolesarjev. Organizatorjem in policiji se zahvaljuje za prizadevanja, da bi zagotovili varno okolje. Kljub temu pa je, kot dodajajo, obnašanje protestnikov v Bilbau ogrozilo dirko in prikrajšalo številne baskovske navijače za ciljni spektakel, ki so si ga zaslužili.

Dogajanje so obsodili tudi na Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), kjer zagovarjajo politično nevtralnost športnih organizacij.

Vuelta, 11. etapa
Sportal Kaos na Vuelti, etapa končana pred ciljem #video
THUMB - Vuelta, protest
Sportal Na Vuelti spet udarili protestniki, Francoz pristal na tleh #video
Tadej Pogačar in Juan Ayuso
Sportal Brez Pogačarja vlada popoln kaos, Juan Ayuso pa je "aroganten razvajenec"
jay vine
Sportal Etapna zmaga za UAE Emirates, Vingegaard spet v rdeči majici
Israel - Premier Tech protest Dirka po Španiji Dirka po Španiji
