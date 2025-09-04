Propalestinski protestniki ob trasi Dirke po Španiji postajajo vse glasnejši, njihovi protesti in zahteve, da ekipa Israel-Premier Tech dirko zapusti, pa vse ostrejši. Zaradi njihovih aktivnosti v ciljni ravnini so organizatorji včeraj tri kilometre pred ciljno črto dirko morali prekiniti, tako da ta ni imela končnega zmagovalca. Tehnični direktor Vuelte Kiko García je že pred tem izrazil upanje, da bi se ekipa umaknila prostovoljno, a izraelska zasedba tega ni sprejela. Sinoči so z objavo na družbenih omrežjih jasno dali vedeti, da ne odhajajo nikamor, saj bi, kot trdijo, odstop z dirke postavil nevaren precedens, ne samo zanje, ampak za vse.

Odločitev organizatorjev, da zaradi varnosti dirko končajo tri kilometre pred ciljem, da čase za skupni seštevek upoštevajo na tej točki in da 11. etapa ostane brez zmagovalca, je sprožila burne odzive. Posebej glasen je bil britanski kolesar Tom Pidcock, ki bi včeraj morda celo posegel po etapni zmagi.

Tehnični direktor Vuelte: Ekipa bi morala sama spoznati, da njihova prisotnost ne prispeva k varnosti

"Z vodstvom Israel-Premier Tech sem se pogovarjal še dolgo v noč, da bi preveril, ali sami čutijo, da pritisk narašča," je v zvezi s tem povedal tehnični direktor Vuelte Kiko García. "Ne bom razkrival njihovega stališča, a rešitev je ena (odstop ekipe Israel Premier-Tech, op. a.). S tem se sicer ne moremo sprijazniti, toda če damo prednost varnosti vseh, je jasno: ekipa bi morala sama spoznati, da njihova prisotnost ne prispeva k varnosti."

Že popoldne je bilo jasno, da si tudi nekatere druge ekipe želijo umika Israel-Premier Tech z Vuelte. Toda moštvo je zvečer izdalo jasno izjavo: Israel-Premier Tech je profesionalna kolesarska ekipa. Ostajamo zavezani nastopu na Vuelti a España. Vsak drugačen pristop bi postavil nevaren precedens – ne le za našo ekipo, ampak za vse."

Ekipa obenem poudarja, da spoštuje pravico do mirnih protestov, dokler ti ne ogrožajo varnosti kolesarjev. Organizatorjem in policiji se zahvaljuje za prizadevanja, da bi zagotovili varno okolje. Kljub temu pa je, kot dodajajo, obnašanje protestnikov v Bilbau ogrozilo dirko in prikrajšalo številne baskovske navijače za ciljni spektakel, ki so si ga zaslužili.

Dogajanje so obsodili tudi na Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), kjer zagovarjajo politično nevtralnost športnih organizacij.

UCI statement on the events that took place during La Vuelta Ciclista a España https://t.co/2ZPKsaFlAk pic.twitter.com/YApQRIUSya — UCI_media (@UCI_media) September 3, 2025

Preberite še: