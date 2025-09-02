Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
2. 9. 2025,
17.42

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Gal Glivar Domen Novak Jay Vine Jonas Vingegaard Vuelta Dirka po Španiji

Torek, 2. 9. 2025, 17.42

1 ura, 22 minut

Dirka po Španiji, 10. etapa (Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua, 175,3 km)

Etapna zmaga za UAE Emirates, Vingegaard spet v rdeči majici

Avtor:
S. K.

jay vine | Jay Vine se je veselil še svoje druge etapne zmage na letošnji Vuelti, najboljši je bil namreč že v šesti. Avstralec se je še utrdil na vrhu seštevka najboljšega hribolazca na dirki. | Foto Reuters

Jay Vine se je veselil še svoje druge etapne zmage na letošnji Vuelti, najboljši je bil namreč že v šesti. Avstralec se je še utrdil na vrhu seštevka najboljšega hribolazca na dirki.

Foto: Reuters

Po ponedeljkovem prvem dnevu premora, ki ga je zaznamovala predvsem novica, da Španec Juan Ayuso po koncu sezone zapušča ekipo UAE Emirates – XRG, se je danes 80. Dirka po Španiji nadaljevala z deseto etapo, dobil pa jo je prav član ekipe, ki je bila najbolj na prepihu, Jay Vine. Avstralec je bil na zaključnem vzponu 175-kilometrske etape El Ferial Larra Belagua najmočnejši, za 35 sekund je premagal Španca Pabla Castrilla, za minuti in štiri sekunde pa Javierja Romo (oba Movistar). Skupno vodstvo na dirki je spet prevzel Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Juan Ayuso
Sportal Oster napad Juana Ayusa po vodstvu UAE Emirates: "To je diktatura!"

Po pestrih dneh, ki jih je zaznamoval razdor med vodstvom ekipe in mladim španskim zvezdnikom Ayusom, so se danes v UAE Emirates – XRG le veselili zmage Avstralca Jayja Vina. Ta je na zaključnem vzponu dneva El Ferial Larra Belagua (prva kategorija, 9,4 km/6,1%) strl španski dvojec Movistarja Castrilla in Romo ter se veselil enajste profesionalne zmage v karieri.

Jonas Vingegaard (Visma), Joao Almeida (UAE), Tom Pidcock (Q26.5), Jai Hindley (Red Bull), Giulio Ciccone (Lidl – Trek), Giulio Pellizzari (Red Bull), Harold Tejada (Astana) so v cilj prišli v skupini minuto in pet sekund za zmagovalcem, medtem ko je nosilec rdeče majice, Norvežan Torstein Traeen (Bahrain – Victorious) zaostal več kot dve minuti. To pomeni, da je skupno vodstvo na dirki spet prevzel Danec Vingegaard.

Traeen je zdrsnil na drugo mesto v skupnem seštevku in ima zdaj 36 sekund zaostanka za Vingegaardom, tretji je Almeida z 38 sekundami zaostanka za rdečo majico. Četrti je Pidcock (+ 0:58), preostali izzivalci zaostajajo že več kot dve minuto.

Slovenca Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) in Domen Novak (UAE) sta spet opravljala vlogi pomočnikov in nista bila v ospredju.

Vuelta se jutri nadaljuje z razgibano 157,4 kilometra dolgo etapo od Bilbaa do Bilbaa.  

Gal Glivar Domen Novak Jay Vine Jonas Vingegaard Vuelta Dirka po Španiji
