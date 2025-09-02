Oster napad Juana Ayusa po vodstvu UAE Emirates: "To je diktatura!"

Španski kolesar Juan Ayuso je sredi Dirke po Španiji udaril nazaj in z ostrim napadom na svojo ekipo UAE Emirates, ki jo po koncu leta zapušča, dvignil prah v kolesarskem svetu. Vodstvo moštva je obtožil manipulacij, nespoštovanja in celo "diktature", potem ko so brez predhodnega dogovora objavili novico o njegovem odhodu. Po njegovem mnenju gre za načrtno škodovanje ugledu. Na Vuelti danes tako ni govora o kolesarjenju, ampak o trenju med Ayusom in ekipo UAE Emirates.

Španec Juan Ayuso je v izjavi pred 10. etapo razkril, da je bil šokiran nad objavo, ki naj bi jo z ekipo lansirali v javnost šele po koncu Vuelte: "Včeraj ob sedmih je prišla izjava, ob šestih in pol so mi povedali zanjo. Novinarji, s katerimi imam dober odnos, so mi že prej povedali, da je bila napovedana za čas kosila. Dogovor je bil, da gre izjava ven po koncu Vuelte, da ne bi škodovali meni, okolju ali ekipi. Zakaj so pohiteli, vprašajte njih."

"Diktatura in poniževanja" – obtožbe letijo na vodstvo ekipe

Ayuso ni varčeval z besedami in vodstvo UAE označil za avtoritarno: "Ne razumem, zakaj so brez opozorila dali izjavo. Jasno mi je, da so želeli škodovati moji podobi. Ena nespoštljivost za drugo. To je diktatura""

Dodal je, da gre za načrtovan napad: "Vem, zakaj so to storili. Da mi znova škodijo. Govorijo o vrednotah in enotnosti, s čimer se strinjam, ampak izjava ni bila v skladu s tem. Včeraj so še izkoristili nekaj nesrečnih besed Joaa Almeide, s katerim sem že govoril in se mi je opravičil."

Juan Ayuso razočaran nad dejanjem vodstva ekipe. Foto: Guliverimage

Kljub vsemu želi dostojanstveno končati Vuelto

Kljub napetostim Ayuso poudarja, da želi Vuelto končati v spoštovanju do ekipe in sotekmovalcev: "Rad bi končal Vuelto na najboljši možni način, ker spoštujem svoje moštvene kolege. Naslednje leto bo nekaj posebnega, začetek nečesa novega in tega se veselim."

Tudi odnos z Almeido je po njegovih besedah še vedno pozitiven: "Ne glede na vse, odnos z Joãom in ostalimi je dober. Vsi si zaslužijo mojo podporo in trud. Žal mi je, da nismo mogli zaključiti sodelovanja, kot smo želeli, torej pošteno in profesionalno. A očitno to v tej diktaturi ni bilo mogoče."

Zadnji pogovor – brez posluha za njegove pomisleke

Ayuso je za konec razkril še, kako so ga v ekipi ignorirali tik pred objavo izjave: "Dogovor je bil, da gre izjava v javnost po Vuelti. Včeraj so mi pol ure prej rekli, da bo objavljena. Povedal sem, da se z njo ne strinjam. Rekli so mi, da je bila prva verzija še slabša in naj bom zadovoljen."