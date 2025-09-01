Španski kolesar Juan Ayuso bo po koncu leta zapustil ekipo UAE Team Emirates-XRG, za katero dirkata Tadej Pogačar in Domen Novak. V sporočilu za javnost so zapisali, da so predčasno prekinili pogodbo z 22-letnim Špancem "zaradi razhajanj mnenj glede načrtov za razvoj ekipe v prihodnosti".

Okoli Juana Ayusa že dlje časa krožijo govorice, da bi utegnil zaradi vse manj vpliva v ekipi zapustiti trenutno najboljše moštvo na svetu in poskusiti srečo v sredini, kjer bo postal vodja. Pri emiratih je po izjemnem razvoju Mehičana Isaaca del Tora in po moči trenutno drugega Portugalca Joaa Almeide padel po hierarhični piramidi, na vrhu katere je nesporni vladar Tadej Pogačar.

Tudi na letošnji Vuelti ekipa emiratov ne deluje najbolje v lovu na prvega favorita dirke Danca Jonasa Vingegaarda, na kar je po nedeljski etapi opozarjal tudi Almeida. Na ponedeljkovi novinarski konferenci o tem sicer ni želel govoriti. Almeida je skupno na tretjem mestu, 38 sekund za Vingegaardom, ki je drugi.

Juan Ayuso Foto: Reuters Na prvi prost dan na dirki po Španiji so pri UAE na spletni strani zapisali, da se bodo po koncu sezone razšli z Ayusom. Sedmi dan dirke je sicer dobil etapo, ko se je znašel med ubežniki. Ekipi je pomagal tudi do zmage v ekipnem kronometru v peti etapi, v šesti pa je popustil in izpadel iz boja za skupni seštevek. V skupnem seštevku Ayuso zaostaja več kot pol ure in je daleč od mest, na katerih so ga tako v ekipi kot med strokovnjaki pričakovali pred začetkom Vuelte.

"Ayuso je cenjen talent in zadovoljni smo lahko s tem, kar smo ustvarili skupaj," je v izjavi za ekipo dejal njen šef Mauro Gianetti. "Naš športni projekt je bil vedno osredotočen na stanovitnost, harmonijo in grajenje zmagovalne ekipe. Verjamemo, da je ta odločitev najboljša in v interesu obeh strani ter skladna z vrednotami, za katerimi stojimo v naši organizaciji."

Ayuso se je ob tem zahvalil ekipi za podporo in priložnosti v zadnjih letih. Ekipa bo sicer konec leta prekinila pogodbo, ki bi veljala do konca leta 2028. "Imel sem priložnost rasti in tekmovati ob najboljših kolesarjih. Vem, da bo vse, kar sem se tu naučil, ostalo del mojega poklicnega ozadja. Čutim, da je čas, da se podam na drugo pot," je dejal 22-letni Španec, ki je po govoricah sodeč blizu prestopa v ekipo Lidl-Trek, v zadnjih mesecih se je omenjalo tudi možnost odhoda k Movistarju.

Ta je v karieri dosegel 15 zmag, od tega sedem to sezono, med njimi so tudi slavja v etapi po Italiji, Kataloniji in Tirreno-Adriaticu. Na tritedenskih dirkah nastopa petič, ob debiju na Vuelti pa je leta 2022 zasedel tretje mesto. Leto kasneje je bil četrti, lani pa ni končal Toura, kot tudi letos ne Gira.