Janja Garnbret bo danes dobrodelno palico predala svojemu nasledniku ali naslednici

Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo danes zvečer gostil gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij. Prireditev bo tudi letos v ljubljanskem Grand hotelu Union, dvakratna olimpijska zmagovalka v športnem plezanju Janja Garnbret pa bo danes še zadnjič v vlogi ambasadorke projekta.

Lansko rekordno dražbo je gostil kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki mu je s partnerji uspelo zbrati 885.983 evrov in je postal najuspešnejši ambasador programa Botrstvo v športu doslej.

Dragić je na lanski prireditvi palico za leto dni predal Garnbret in kot je dejal, si bo leto 2024 zapomnil za vedno. "Ne le zaradi svoje poslovilne tekme, ampak tudi zaradi vloge ambasadorja dobrodelnosti. Šport nas oblikuje, predvsem pa združuje," je dejal Dragić.

Junakinja športnega plezanja je z veseljem sprejela izziv. "Vlogo sem brez pomisleka takoj, ko mi je bila ponujena, sprejela, počutila sem se ponosno in sem počaščena. Ampak obenem mi predstavlja velik izziv in tudi v tej vlogi sem se takoj našla," je takrat dejala Garnbret.

Fundacijo ustanovili leta 2015

OKS je fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij ustanovil leta 2015 na pobudo takratnega predsednika slovenskega olimpijskega gibanja Bogdana Gabrovca, nato se je leta 2023 preimenovala v Fundacijo Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij.

Pet let je fundacija povezana tudi z botrstvom v športu in s tem Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje za podporo nadarjenim iz različnih športnih panog od 14 do 23 let. Ti morajo biti tudi uspešni učenci.

Od prvega moža MOK do Rogliča

V zadnjih letih ima fundacija tudi vsakoletnega ambasadorja. Prvi je bil leta 2016 predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, nato pa sta bila v tej vlogi alpska smučarka Tina Maze, ki je zbrala 135.000 evrov, in kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je Dragiću vrgel rokavico z 200.180 evri.

