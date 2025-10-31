Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
31. 10. 2025,
20.26

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
plezanje Janja Garnbret Janja Garnbret

Petek, 31. 10. 2025, 20.26

1 minuta

Janja Garnbret

Janja Garnbret tudi po sezoni podira mejnike

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Janja Garnbret | Janja Garnbret se je po tekmovalni sezoni posvetila izzivom v naravnih stenah. | Foto Guliverimage

Janja Garnbret se je po tekmovalni sezoni posvetila izzivom v naravnih stenah.

Foto: Guliverimage

Najboljša športna plezalka sveta, dvakratna olimpijska šampionka Janja Garnbret navdušuje tudi na naravnih stenah. Po sezoni svetovnega pokala se je lotila nekaj najtežjih izzivov v skali. Pred dnevi je v Arcu v prvem poskusu (flash) preplezala smer Puro Dreaming (8c+/9a), nato pa je kot prva ženska premagala L'Oppio dei Climbers (V14/8B+) v Val Daoneju v Italiji.

Janja Garnbret Tadej Pogačar
Sportal Janja in Tadej: športna čudeža iz istega kalupa

Janja Garnbret je letos v svetovnem pokalu tekmovala malo manj, a na vseh tekmah, na katerih je nastopila, zanesljivo zmagala. Slavila je v Innsbrucku in Kopru, v Seulu pa osvojila dva naslova svetovne prvakinje, na balvanih in v težavnosti.

Zdaj se posveča naravnim stenam. Pred dnevi je kot prva ženska sploh premagala izziv L'Oppio dei Climbers. To plezalno smer je prvi preplezal Valdo Chilese, premagale so jo tudi nekatere plezalne legende, med njimi Stefano Ghisolfi in Adam Ondra. Zdaj pa še Janja Garnbret, ki je z njo opravila izjemno hitro.

Pred tem podvigom je v drugem poskusu premagala Il Trono (V13), pred dnevi pa je poskrbela za zgodovinski dosežek v Arcu ob Gardskem jezeru, ko je v prvem poskusu (na flash) preplezala smer Puro Dreaming (8c+/9a), eno najtežjih preizkušenj, ki jih je kadarkoli preplezala ženska.

V Italiji se je sicer mudila z željo preplezati slovit izziv Excalibur (9b+), a so bili pogoji za ta poskus preslabi.  

Preberite še:

Janja Garnbret Rosa Rekar
Sportal Janja Garnbret in Rosa Rekar pokazali kolajne #video
Roman Krajnik
Sportal Krajnik o načrtih Janje Garnbret: Vse je odprto, mogoče sploh ne bo tekmovala
Janja Garnbret Seul 2025
Sportal Iz Seula: nepregledna množica oboževalcev Janje Garnbret #video
plezanje Janja Garnbret Janja Garnbret
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.