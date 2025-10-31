Janja Garnbret tudi po sezoni podira mejnike

Najboljša športna plezalka sveta, dvakratna olimpijska šampionka Janja Garnbret navdušuje tudi na naravnih stenah. Po sezoni svetovnega pokala se je lotila nekaj najtežjih izzivov v skali. Pred dnevi je v Arcu v prvem poskusu (flash) preplezala smer Puro Dreaming (8c+/9a), nato pa je kot prva ženska premagala L'Oppio dei Climbers (V14/8B+) v Val Daoneju v Italiji.

Janja Garnbret je letos v svetovnem pokalu tekmovala malo manj, a na vseh tekmah, na katerih je nastopila, zanesljivo zmagala. Slavila je v Innsbrucku in Kopru, v Seulu pa osvojila dva naslova svetovne prvakinje, na balvanih in v težavnosti.

Zdaj se posveča naravnim stenam. Pred dnevi je kot prva ženska sploh premagala izziv L'Oppio dei Climbers. To plezalno smer je prvi preplezal Valdo Chilese, premagale so jo tudi nekatere plezalne legende, med njimi Stefano Ghisolfi in Adam Ondra. Zdaj pa še Janja Garnbret, ki je z njo opravila izjemno hitro.

Pred tem podvigom je v drugem poskusu premagala Il Trono (V13), pred dnevi pa je poskrbela za zgodovinski dosežek v Arcu ob Gardskem jezeru, ko je v prvem poskusu (na flash) preplezala smer Puro Dreaming (8c+/9a), eno najtežjih preizkušenj, ki jih je kadarkoli preplezala ženska.

V Italiji se je sicer mudila z željo preplezati slovit izziv Excalibur (9b+), a so bili pogoji za ta poskus preslabi.

