Roman Krajnik, škofjeloški strateg dosežkov Janje Garnbret s tekmovalno sezono v športnem plezanju, ki se je za slovensko šampionko končala v soboto, "bolj zadovoljen ne more biti". Ker koledar tekem za sezono 2026 še ni znan, še nista pripravila načrta. Odprte so vse možnosti, tudi ta, da mogoče sploh ne bo tekmovala, je dejal.

Janja Garnbret je že po zmagi na domači tekmi v Kopru 6. septembra omenila, da si v letu 2026 želi osvojiti okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. In to že na prvi tekmi, na kateri bo tekmovala. Po svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu v Južni Koreji in zlatem dvojčku zmag v težavnosti in balvanih pa še ni razkrila načrtov za prihodnjo sezono.

Janja Garnbret in Jennifer Buckley med spremljanjem finala na balvanih. Foto: Slobodan Mišković

Vse možnosti so na mizi

"Načrtov še nisva delala, so odprti 'skriti načrti', tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak trenutno dejansko o tem ne morem govoriti," je bil skrivnosten trener Roman Krajnik.

"Lahko da se bo zgodilo, da bo sezona popolnoma podobna letošnji, ko ni šla na vse tekme, mogoče pa si bo želela zmagati na vseh tekmah v težavnosti v tekoči sezoni svetovnega pokala, dosežek, ki ga še nima v svoji zbirki, ali pa mogoče sploh ne bo tekmovala, pa bo vse leto plezala v skali. Počakajmo teden ali dva, pa bo vse jasno," je dejal Krajnik.

Janja Garnbret je letos znova zelo izstopala. Tekmovala je na le treh prizoriščih, v Innsbrucku, Kopru in Seulu, a je poskrbela za vseh pet slovenskih zmag na tekmah najvišje ravni, tri v svetovnem pokalu in dve na SP. Edine stopničke slovenske članske reprezentance v športnem plezanju letos, pod katere se ni podpisala Garnbret, je v petek z drugim mestom na SP v težavnosti priborila 20-letna Rosa Rekar.

Selektor Hren: Zelo smo zadovoljni

"S končnim izkupičkom prvenstva smo zelo zadovoljni," je črto pod slovenskimi nastopi v Južni Koreji povlekel glavni trener Gorazd Hren. "Kar nekaj ekip je pristopilo k nam in nam čestitalo, da nam je šlo prvenstvo res dobro od rok, dekleta so res naredila svoje, gre za presežek," je bil zadovoljen slovenski selektor.

Rosa Rekar se s prvenstva vrača kot svetovna podprvakinja v težavnosti. Foto: Slobodan Mišković

"Tudi pri fantih smo, če smo malo pohlepni, želeli kaj več, ampak mislim, da smo vseeno dosegli cilj, ki smo si ga zadali," je še dejal Hren. Glavna cilja sezone sta bila domača tekma v Kopru in SP: "Izšlo se je točno tako, kot smo si zamislili."

Ob Garnbret in Rekar, ki sta poskrbeli za slovensko zlato-srebrno pravljico v Seulu, je Hren izpostavil tudi peto mesto Jennifer Buckley v balvanih. Gre za 18-letnico, ki je članica reprezentance, ob tem pa obiskuje srednjo šolo v Luganu v Švici. Čeprav je Buckley obetavna tudi v težavnosti, na prvenstvu v tej disciplini ni tekmovala.

Selektor verjame, da je bila odločitev, da se je Jennifer Buckley na svojem prvem članskem SP osredotočila zgolj na balvane, pravilna: "Naredila je zelo dober rezultat, ob dvojnem sporedu tega mogoče ne bi mogla izpeljati."

V težavnosti velja izpostaviti tudi sedmo mesto Lučke Rakovec, Luka Potočar pa je na 11. mestu za malenkost ostal brez odločilnega boja za medalje.

Naslednje SP bo leta 2027 v Brnu na Češkem. V skladu s časovnim načrtom bi v letu 2026 moralo slediti evropsko člansko prvenstvo, vendar pa Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) o tem še ni sprejela odločitve.