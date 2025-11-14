Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
14. 11. 2025,
8.58

6 minut

plezanje Lucija Tarkuš

Petek, 14. 11. 2025, 8.58

6 minut

Velik uspeh slovenske plezalke Lucije Tarkuš

Avtor:
Š. L.

Lucija Tarkuš

Foto: Grega Valančič

Slovenska plezalka Lucija Tarkuš je dosegla nov velik mejnik v slovenskem športnem plezanju. V destinaciji Mišja peč je namreč preplezala smer najvišje težavnosti Martin Krpan (ocena 9a).

"Martin Krpan 9a. Preplezati smer 9a je bilo na mojem seznamu želja, odkar sem začela plezati in se prvič naučila o ocenah. Kljub temu se mi je ideja, da bi dejansko poskusila smer 9a vedno zdela strašljiva in kot nekaj pretežkega zame. Po dolgi tekmovalni sezoni sem si končno vzela nekaj časa za skalo in po nekaj hitro premaganih smereh 8c sem začela verjeti, da bi bilo 9a mogoče. Sprva vreme ni bilo na moji strani, zato sem se vrnila teden dni kasneje. Še vedno se mi zdi neverjetno, kako hitro se je vse zgodilo. Prva ocena opravljena, sanjam o še več . Hvala vsem, ki me kakorkoli podpirate, brez vas ne bi bilo mogoče!" je na Instagramu sporočila Tarkuš.

plezanje Lucija Tarkuš
