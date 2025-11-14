"Martin Krpan 9a. Preplezati smer 9a je bilo na mojem seznamu želja, odkar sem začela plezati in se prvič naučila o ocenah. Kljub temu se mi je ideja, da bi dejansko poskusila smer 9a vedno zdela strašljiva in kot nekaj pretežkega zame. Po dolgi tekmovalni sezoni sem si končno vzela nekaj časa za skalo in po nekaj hitro premaganih smereh 8c sem začela verjeti, da bi bilo 9a mogoče. Sprva vreme ni bilo na moji strani, zato sem se vrnila teden dni kasneje. Še vedno se mi zdi neverjetno, kako hitro se je vse zgodilo. Prva ocena opravljena, sanjam o še več . Hvala vsem, ki me kakorkoli podpirate, brez vas ne bi bilo mogoče!" je na Instagramu sporočila Tarkuš.