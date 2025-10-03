Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
3. 10. 2025,
17.29

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
vplivneži snemanje smrt TikTok plezanje skala

Petek, 3. 10. 2025, 17.29

47 minut

Oboževalci v šoku: izkušen alpinist umrl med prenosom v živo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Balin Miller | Pristojni so sporočili, da preiskujejo plezalno nesrečo, in dodali, da so se čuvaji v narodnem parku in reševalci takoj odzvali. | Foto x/@Bucks_jakob

Pristojni so sporočili, da preiskujejo plezalno nesrečo, in dodali, da so se čuvaji v narodnem parku in reševalci takoj odzvali.

Foto: x/@Bucks_jakob

Triindvajsetletni vplivnež Balin Miller je umrl med prenosom v živo, ko se je vzpenjal na El Capitan, znano navpično skalno formacijo v narodnem parku Yosemite. Millerjeva stran na Instagramu, ki ima več kot 4.500 sledilcev, je zdaj polna poklonov tako ljudi, ki so ga poznali, kot tistih, ki so od daleč občudovali njegovo osupljivo atletiko in pogum.

Triindvajsetletni vplivnež in plezalec Balin Miller je padel med vzponom na El Capitan, je za Associated Press potrdila njegova mati Jeanine Girard-Moorman. "S težkim srcem vam moram povedati, da je moj neverjetni sin Balin Miller danes umrl v plezalni nesreči."

"Pleza že od malih nog," je dejala. "Njegovo srce in duša sta bila resnično plezanje. Rad je plezal in nikoli mu ni šlo za denar in slavo," je še povedala njegova mati. 

Gledalci v šoku 

Gledalci, ki so spremljali njegovo pustolovščino, so izrazili šok ob gledanju padca na TikToku. Ena od oboževalk je Millerjev podvig spremljala več kot štiri dni in ga je videla zdrsniti. "Prišel je do vrha, a je moral pobrati torbe, saj so se med dvigovanjem zataknile na skali. Ko jih je poskušal pobrati, je padel in umrl, vse je posneto v živo," je na Facebooku objavila Michelle Derrick.

Pristojni so sporočili, da preiskujejo plezalno nesrečo, in dodali, da so se čuvaji v narodnem parku in reševalci takoj odzvali.

Preiskava še ni pokazala, kaj je šlo narobe med Millerjevim vzponom, vendar je njegov starejši brat Dylan Miller za AP povedal, da je plezal sam, imel pa le vrv, s katero se je zaščitil pred morebitnimi padci, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da je ta metoda še vedno sama po sebi tvegana.

Bil je izkušen plezalec 

El Capitan je med najpomembnejšimi znamenitostmi v več kot tisoč kvadratnih miljah velikem parku Yosemite. Granitna skalna stena se dviga visoko v zrak in prvi prosti solo plezalec jo je prvič osvojil leta 2017.

Miller je večino otroštva preživel v plezanju, ko je odrasel, pa je hitro postal uspešen alpinist. Kot otrok je veliko časa plezal na Aljaski skupaj z bratom in očetom, ki je bil prav tako plezalec. Junija si je prislužil svetovno priznanje, uspelo mu je namreč preplezati Slovak Direct na Mount McKinley, neverjetno težko smer, za katero je potreboval 56 ur.

Nama, gora, Sečuan, Kitajska
Novice Groza na gori: zaradi fotografije zgrmel 200 metrov v globino #video

vplivneži snemanje smrt TikTok plezanje skala
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.