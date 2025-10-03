Oboževalci v šoku: izkušen alpinist umrl med prenosom v živo

Triindvajsetletni vplivnež Balin Miller je umrl med prenosom v živo, ko se je vzpenjal na El Capitan, znano navpično skalno formacijo v narodnem parku Yosemite. Millerjeva stran na Instagramu, ki ima več kot 4.500 sledilcev, je zdaj polna poklonov tako ljudi, ki so ga poznali, kot tistih, ki so od daleč občudovali njegovo osupljivo atletiko in pogum.

Triindvajsetletni vplivnež in plezalec Balin Miller je padel med vzponom na El Capitan, je za Associated Press potrdila njegova mati Jeanine Girard-Moorman. "S težkim srcem vam moram povedati, da je moj neverjetni sin Balin Miller danes umrl v plezalni nesreči."

"Pleza že od malih nog," je dejala. "Njegovo srce in duša sta bila resnično plezanje. Rad je plezal in nikoli mu ni šlo za denar in slavo," je še povedala njegova mati.

Gledalci v šoku

Gledalci, ki so spremljali njegovo pustolovščino, so izrazili šok ob gledanju padca na TikToku. Ena od oboževalk je Millerjev podvig spremljala več kot štiri dni in ga je videla zdrsniti. "Prišel je do vrha, a je moral pobrati torbe, saj so se med dvigovanjem zataknile na skali. Ko jih je poskušal pobrati, je padel in umrl, vse je posneto v živo," je na Facebooku objavila Michelle Derrick.

Pristojni so sporočili, da preiskujejo plezalno nesrečo, in dodali, da so se čuvaji v narodnem parku in reševalci takoj odzvali.

Preiskava še ni pokazala, kaj je šlo narobe med Millerjevim vzponom, vendar je njegov starejši brat Dylan Miller za AP povedal, da je plezal sam, imel pa le vrv, s katero se je zaščitil pred morebitnimi padci, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da je ta metoda še vedno sama po sebi tvegana.

Bil je izkušen plezalec

El Capitan je med najpomembnejšimi znamenitostmi v več kot tisoč kvadratnih miljah velikem parku Yosemite. Granitna skalna stena se dviga visoko v zrak in prvi prosti solo plezalec jo je prvič osvojil leta 2017.

Miller je večino otroštva preživel v plezanju, ko je odrasel, pa je hitro postal uspešen alpinist. Kot otrok je veliko časa plezal na Aljaski skupaj z bratom in očetom, ki je bil prav tako plezalec. Junija si je prislužil svetovno priznanje, uspelo mu je namreč preplezati Slovak Direct na Mount McKinley, neverjetno težko smer, za katero je potreboval 56 ur.