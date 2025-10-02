Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
11.37

Rosa Rekar Janja Garnbret

Četrtek, 2. 10. 2025, 11.37

33 minut

Janja Garnbret in Rosa Rekar pokazali medalje

Janja Garnbret Seul 2025 | Janja Garnbret je v Seulu seštevek osvojenih lovorik na SP premaknila na številko 12. | Foto Slobodan Mišković

Janja Garnbret je v Seulu seštevek osvojenih lovorik na SP premaknila na številko 12.

Foto: Slobodan Mišković

Janja Garnbret in Rosa Rekar sta danes na novinarski konferenci v Ljubljani slovenski javnosti pokazali kolajne, osvojene na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Južni Koreji. Garnbret je v Seulu seštevek osvojenih lovorik na SP premaknila na številko 12, od tega je deset najžlahtnejšega leska. Rekar je s srebrom osvojila prvo veliko odličje.

Garnbret je v Seulu postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih, Rosa Rekar pa je Garnbret delala družbo na zmagovalnem odru kot svetovna podprvakinja v težavnosti. V finale sta se uvrstili tudi Jennifer Buckley v balvanih in Lučka Rakovec v težavnosti.

Rosa Rekar | Foto: Grega Valančič/PZS Rosa Rekar Foto: Grega Valančič/PZS

"Zelo smo zadovoljni z izkupičkom, Janja in Rosa sta poskrbeli za pravljični razplet svetovnega prvenstva," je na današnji novinarski konferenci na sedežu Planinske zveze Slovenije selektor in vodja odprave v Južni Koreji Gorazd Hren. "Tudi pri fantih bi si želeli kaj več, ampak mislim, da smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili," je dejal.

"Takšnega zaključka prvenstva si res nisem predstavljala, zelo sem ponosna na dosežek. Da sem si lahko zmagovalne stopničke delila z Janjo, je res nekaj zelo posebnega, saj je moja vzornica, po kateri se zgledujem," je dejala 20-letna plezalka iz Most pri Žirovnici Rekar.

Janja Garnbret | Foto: Slobodan Mišković Janja Garnbret Foto: Slobodan Mišković

"Znova sem dokazala, da zmorem nositi ta težak nahrbtnik"

"Na SP sem se odpravila z zelo dobrimi občutki. Ne vem, če sem bila že kdaj tako dobro pripravljena. Od samega začetka sem se počutila dobro, nisem bila preveč nervozna. Znova sem dokazala, da zmorem nositi ta težak nahrbtnik, vsako leto je težje, sem pa pritiskov vajena, kar pa ne pomeni, da je breme kaj lažje, brez drame ni šlo, ampak sem zelo vesela, kako se je razpletlo," je danes še enkrat vtise strnila olimpijska šampionka.

Najprej sledi nekaj predaha

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je na letošnjem svetovnem prvenstvu osvojila tri odličja, s čimer je skupno število odličij na svetovnih prvenstvih povečala na 26.

Načrte za naslednjo sezono v ekipi še niso zastavili. Najprej sledi nekaj predaha. Dvakratno olimpijsko in desetkratno svetovno prvakinjo Garnbret čaka še nekaj sponzorskih obveznosti, ob tem pa še ne bo povsem povlekla črto pod tekmovanja na umetnih stenah v letošnji sezoni, čeprav je takoj po SP napovedala, da je za letos končala z nastopi na umetnih stenah.

Odzvala se je vabilu in bo od 17. do 19. oktobra nastopila na prestižnem masters tekmovanju Rock v Arcu ob Gardskem jezeru. "Gre za tekmo bolj za zabavo, to tekmo sem načrtovala nekaj česa," je dejala Garnbret.

V času tekmovalnega oddiha si želi tudi več plezati v naravnih skalah, kjer ima nekaj projektov v Franciji, Španiji in Italiji.

