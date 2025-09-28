Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Iz Seula: nepregledna množica oboževalcev Janje Garnbret #video

Janja Garnbret Seul 2025 | Janja Garnbret se je po uspešnem svetovnem prvenstvu v Seulu srečala z navijači. | Foto Slobodan Mišković

Janja Garnbret se je po uspešnem svetovnem prvenstvu v Seulu srečala z navijači.

Foto: Slobodan Mišković

Da ima Janja Garnbret v Aziji ogromno navijačev je znano, a današnji prizori iz Seula, kjer je ta konec tedna osvojila dva naslova svetovne prvakinje, njeni popularnosti dajejo dodatno razsežnost.

Janja Garnbret je poolimpijsko sezono, v kateri si je vzela daljši tekmovalni premor in nastopila le na treh tekmah svetovnega pokala ter na vseh zmagala, končala tako, kot si je želela, z dvema naslovoma svetovne prvakinje – v težavnosti in na balvanih. Če bi bila na prvenstvu na sporedu še kombinacija, bi zagotovo pobrala še naslov v tej disciplini.

Breme dominacije: Vsi samo čakajo, kdaj bom podlegla pritisku

O bremenu, ki ga prinaša niz nepremaganosti v zadnjih dveh letih in desetletna dominacija v svetu športnega plezanja, je razmišljala v intervjuju za Val 202. "Zadnji dve leti nisem bila slabša kot prva. Kar težko je to povedati, ker je res noro, in se mi zdi, da vsi samo čakajo, kdaj bom podlegla pritisku, kdaj mi bo spodrsnilo, kdaj se bo zgodilo, da ne bom prva," je pritisk opisala slovenska šampionka.

Janja Garnbret Seul 2025
Sportal Zlati dvojček ene in edine: Danes bomo proslavljali

"Vseskozi plezam z nahrbtnikom"

"Gre za breme, ki ga ves čas nosim s sabo. Se mi zdi, da vseskozi plezam z nahrbtnikom in iz tekme v tekmo je težji, ker me preostale ves čas lovijo, jaz pa moram biti dva koraka pred vso konkurenco. Tekmice lahko samo plezajo, napadajo, prežijo na moje napake in se ne obremenjujejo z ničemer, ker nimajo ničesar za izgubiti," je težo vloge "večne branilke zmag" razkrila Garnbret.

"Na srečo sem bila že dostikrat v takšnih razmerah, zdaj imam že kar nekaj izkušenj in v bistvu lahko rečem, da sem kar izkušena tekmovalka, s čimer sem res zadovoljna," je opisala najboljša športna plezalka na svetu.

Vrača se v skalo

Po svetovnem prvenstvu, ki predstavlja tekmovalni konec sezone 2025, se bo vrnila v skalo. "Imam ogromno projektov v Franciji, Švici in Italiji. Želim biti čim manj na umetni steni, čim manj v plezalnem centru na Verdu in čim več v naravi. Da se tudi glava malo spočije od mesecev treniranja za SP."

