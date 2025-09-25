Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Četrtek,
25. 9. 2025,
17.20

Osveženo pred

31 minut

Četrtek, 25. 9. 2025, 17.20

31 minut

Seul, svetovno prvenstvo v športnem plezanju

Janja po idealnem prostem dnevu v lov za devetim naslovom svetovne prvakinje

Avtor:
A. T. K.

Janja Garnbret Seul 2025 | Janja Garnbret lovi svoj deveti naslov svetovne prvakinje. | Foto Slobodan Mišković/IFSC

Janja Garnbret lovi svoj deveti naslov svetovne prvakinje.

Foto: Slobodan Mišković/IFSC

Na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Seulu bo v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času (3.00) na sporedu polfinale v težavnostnem plezanju. V boj za finalno vstopnico se podaja pet slovenskih plezalcev in plezalk, Janja Garnbret, ki je z dvema osvojenima smerema z odliko opravila s kvalifikacijami, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Mia Krampl in Luka Potočar. Finale bo na sporedu ob 12.00.

Janja Garnbret, ki vedno cilja zgolj in samo na zmago, bo dveletni niz neporaženosti skušala nadaljevati tudi v Južni Koreji, kjer izjemno rada tekmuje. "Obožujem korejsko hrano, v Korejo sem prišla že nekaj dni pred prvenstvom, dobro trenirala, imela sem mir, počutila sem se kot doma. Rada imam vse, kar je povezano s Korejo," je v pogovoru za Val 202 povedala 26-letna športna plezalka iz Šmarij pri Slovenj Gradcu.

Kakšen je Janjin idealen prost dan?

Dvodnevni premor je Korošica izkoristila za regeneracijo. "Idealen prost dan je, da lahko dolgo spim," je priznala. "Potem grem na zajtrk, nazaj v sobo, spet malo ležim, spijem kavico. Zelo rada grem tudi v kakšno trgovino, sploh za kozmetiko. Med premorom rada počnem stvari, ki me zamotijo, da ne razmišljam samo o tekmi. Pogledam kakšno nadaljevanko, grem na fizioterapijo, masažo. Še najpomembnejše je, da se imam dobro s svojo ekipo, da se zabavamo. Da se ne pogovarjamo o tekmi. Skušajo me popeljati čim bolj stran od tekmovanja, da mi je lepo tudi zunaj tekme," je svoj idealni čas tekmovalnega okrevanja opisala Garnbret, ki bo imela tako v petek kot v soboto v polfinalu tudi slovensko družbo.

V polfinalu bo nastopila tudi Rosa Rekar, ki ima za seboj odlično sezono. | Foto: Grega Valančič/PZS V polfinalu bo nastopila tudi Rosa Rekar, ki ima za seboj odlično sezono. Foto: Grega Valančič/PZS

V polfinalu težavnosti bodo poleg nje nastopili še Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Mia Krampl in Luka Potočar. V balvanih sta se v polfinale uvrstila tudi Jennifer Buckley in Anže Peharc.

Spored SP v športnem plezanju, Seul:

Petek, 26. septembra:

03.00 – polfinale v težavnosti za moške in ženske (Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar)
12.00 – finale

Sobota, 27. septembra

03.00 – polfinale v balvanskem plezanju za ženske (​​​Janja Garnbret in Jennifer Buckley)
12.00 – finale

Nedelja, 28. septembra

03.00 – polfinale v balvanskem plezanju za moške (Anže Peharc)
12.00 – finale

