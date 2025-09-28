Anže Peharc je za konec slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu v Južni Koreji osvojil 20. mesto. Peharc se ni uvrstil v finale najboljše osmerice in ne bo sodeloval v boju za zadnji komplet medalj.

Osemindvajsetletni Tržičan je v današnjem polfinalu prikazal eno slabših predstav. Plezalec, ki je bil letos v svetovnem pokalu dvakrat v finalu s šestim in osmim mestom, ni rešil niti enega od štirih polfinalnih problemov. V vseh štirih balvanih je osvojil cono, torej osrednji del smeri, kar mu je prineslo 39,5 točke in mesto pri repu 24 polfinalistov.

Najboljši v polfinalu s skoraj brezhibno predstavo, štirimi osvojenimi balvani in izkupičkom 99,2 točke, je bil Japonec Sorato Anraku.

Z moškim finalom balvanov, ta se bo brez slovenske udeležbe začel ob 12.00 po slovenskem času, bo padel zastor na 19. svetovno prvenstvo v športnem plezanju. To je bilo po zaslugi dvakrat zlate Janje Garnbret in srebrne Rose Rekar izjemno uspešno za slovensko ekipo.

Janja Garnbret Foto: Slobodan Mišković

Garnbret je v Južni Koreji osvojila zlati dvojček, najprej je konkurenco v petek premagala v težavnosti, le 24 ur kasneje pa v dramatičnem finalu še v balvanih. Navdušila je tudi 20-letna Rekar, ki je na svojem prvem članskem prvenstvu v težavnosti zaostala samo za desetkratno svetovno prvakinjo in reprezentančno kolegico.

Osemnajstletna Jennifer Buckley se je prav tako na svojem prvem članskem SP uvrstila v finale in v balvanih osvojila končno peto mesto. V finalu težavnosti je tekmovala še Lučka Rakovec, ki je bila sedma.

Luka Potočar se je kot edini Slovenec v težavnosti uvrstil v polfinale in prvenstvo končal na 11. mestu. Mia Krampl je v ženskem polfinalu težavnosti končala na 17. mestu.

V kvalifikacijah sta nastopili tudi Lucija Tarkuš, ki je v težavnosti končala na 29. mestu, Katja Debevec je bila v balvanih 45.

Prvenstvo v Južni Koreji je bilo zadnje večje mednarodno tekmovanje v športnem plezanju v sezoni 2025.

Na letošnjem prvenstvu v južnokorejski prestolnici olimpijske kombinacije kot samostojne discipline več ni bilo na tekmovalnem programu. Na OI leta 2028 bodo prvič olimpijske kolajne delili v vseh treh posamičnih disciplinah hitrosti, balvanih in težavnosti.

Naslednje SP bo leta 2027 v Brnu na Češkem.

