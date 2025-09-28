Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
8.04

Seul 2025 plezanje Anže Peharc

Seul, svetovno prvenstvo, balvani, moški

Anže Peharc 20. na SP v balvanih v Seulu

Anže Peharc | Foto Vladek Zumr

Foto: Vladek Zumr

Anže Peharc je za konec slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu v Južni Koreji osvojil 20. mesto. Peharc se ni uvrstil v finale najboljše osmerice in ne bo sodeloval v boju za zadnji komplet medalj.

Osemindvajsetletni Tržičan je v današnjem polfinalu prikazal eno slabših predstav. Plezalec, ki je bil letos v svetovnem pokalu dvakrat v finalu s šestim in osmim mestom, ni rešil niti enega od štirih polfinalnih problemov. V vseh štirih balvanih je osvojil cono, torej osrednji del smeri, kar mu je prineslo 39,5 točke in mesto pri repu 24 polfinalistov.

Najboljši v polfinalu s skoraj brezhibno predstavo, štirimi osvojenimi balvani in izkupičkom 99,2 točke, je bil Japonec Sorato Anraku.

Z moškim finalom balvanov, ta se bo brez slovenske udeležbe začel ob 12.00 po slovenskem času, bo padel zastor na 19. svetovno prvenstvo v športnem plezanju. To je bilo po zaslugi dvakrat zlate Janje Garnbret in srebrne Rose Rekar izjemno uspešno za slovensko ekipo.

Janja Garnbret | Foto: Slobodan Mišković Janja Garnbret Foto: Slobodan Mišković Garnbret je osvojila zlati dvojček

Garnbret je v Južni Koreji osvojila zlati dvojček, najprej je konkurenco v petek premagala v težavnosti, le 24 ur kasneje pa v dramatičnem finalu še v balvanih. Navdušila je tudi 20-letna Rekar, ki je na svojem prvem članskem prvenstvu v težavnosti zaostala samo za desetkratno svetovno prvakinjo in reprezentančno kolegico.

Osemnajstletna Jennifer Buckley se je prav tako na svojem prvem članskem SP uvrstila v finale in v balvanih osvojila končno peto mesto. V finalu težavnosti je tekmovala še Lučka Rakovec, ki je bila sedma.

Luka Potočar se je kot edini Slovenec v težavnosti uvrstil v polfinale in prvenstvo končal na 11. mestu. Mia Krampl je v ženskem polfinalu težavnosti končala na 17. mestu.

V kvalifikacijah sta nastopili tudi Lucija Tarkuš, ki je v težavnosti končala na 29. mestu, Katja Debevec je bila v balvanih 45.

Prvenstvo v Južni Koreji je bilo zadnje večje mednarodno tekmovanje v športnem plezanju v sezoni 2025.

Na letošnjem prvenstvu v južnokorejski prestolnici olimpijske kombinacije kot samostojne discipline več ni bilo na tekmovalnem programu. Na OI leta 2028 bodo prvič olimpijske kolajne delili v vseh treh posamičnih disciplinah hitrosti, balvanih in težavnosti.

Naslednje SP bo leta 2027 v Brnu na Češkem.

