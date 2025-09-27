Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Sobota,
27. 9. 2025,
13.45

Jennifer Buckley Janja Garnbret Seul 2025

Seul, svetovno prvenstvo, balvani, ženske

Janja Garnbret v infarktnem finalu do novega naslova svetovne prvakinje!

Janja Garnbret Innsbruck 2025 | Janja Garnbret je v Seulu osvojila 10. naslov svetovne prvakinje! | Foto Grega Valančič

Janja Garnbret je v Seulu osvojila 10. naslov svetovne prvakinje!

Foto: Grega Valančič

Janja Garnbret je po razburljivem finalu naslovu svetovne prvakinje v težavnosti v Seulu dodala še naslov najboljše na balvanih. V infarktni končnici, kjer si je naslov priborila na zadnjem balvanu, je ugnala izvrstno Francozinjo Oriane Bertone. Zmagovalno trojko je zaokrožila ameriška plezalka Melina Constanza. Druga slovenska predstavnica v finalu, Jennifer Buckley, je na svojem prvem članskem svetovnem prvenstvu osvojila peto mesto.

Janja Garnbret je v finalu preplezala vse štiri balvane (99.5 točke), a je za prvega potrebovala več poskusov kot njena glavna tekmica na današnji preizkušnji Oriane Bertone, ki je prve tri balvane preplezala v prvem poskusu. Ko je že vse kazalo, da je 20-letna Francozinja na pragu največjega uspeha v karieri, ji je spodletelo prav na zadnji stopnički, na 4. balvanu, kjer je zmogla samo do bonus oprimka (zbrala je 85 točk), medtem ko je slovenska plezalna kraljica zdržala pritisk velikega odra in dosegla vrh, zanj pa potrebovala samo dva poskusa.

jani | Foto:

To je za Janjo Garnbret že deseti naslov svetovne prvakinje, četrti v balvanih. Korošica je letos nastopila le na treh tekmah svetovnega pokala, na dveh v Innsbrucku in eni v Kopru, in tudi tam ostala neporažena. 

V finalu najboljše osmerice se je s petim mestom (44.5 točke) izkazala tudi komaj 18-letna slovenska plezalka Jennifer Buckley, ki prvič nastopa na članskem svetovnem prvenstvu.

VIDEO: Janja Garnbret na zadnjem balvanu:

Kaj je Janja Garnbret povedala po novi zmagi in 10. naslovu svetovne prvakinje?
Janja Garnbret | Foto: Slobodan Mišković Foto: Slobodan Mišković "To je res neverjetno. Danes sem plezala sem s srcem, saj sem se po včerajšnjem dnevu, in potem ko je adrenalin popustil, počutila povsem prazno. Skušala sem se osredotočiti nase in na srečo se je izšlo. Nekako sem čutila kaj se v rezultatskem pogledu dogaja. Že iz ogleda balvanov se mi je zdelo, da balvani z izjemno zadnjega, niso težki.

Vedela sem tudi, da  Oriane zadnjega ni preplezala, da pa je to balvan, ki mi po stilu leži, zato sem vedela, da mi bo uspelo. Današnji naslov in včerajšnji, ki sem ga osvojila v težavnosti, zelo cenim, saj pred sezono res nisem vedela, ali sem pripravljena na sezono s še enim velikim vrhuncem.

Danes sem bila umirjena, telo se je gibalo tako kot sem si želela. Neverjetno!" se je med izjavo za organizatorje prvenstva smejalo najboljši športni plezalki v zgodovini, ki bo danes s svojo ekipo končno lahko proslavila zmagoviti dvojček. "In to bomo naredili tako, kot si tak rezultat zasluži," je še namignila.

Jutri se bodo za naslov svetovnega balvanskega prvaka pomerili še moški. Slovenske barve bo zastopal Anže Peharc. 

