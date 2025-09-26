Na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Seulu smo bili priča novemu izjemnemu uspehu slovenskih plezalk. 26-letna Janja Garnbret je (edina) z osvojenim vrhom finalne smeri priplezala do nove zmage in devetega naslova svetovne prvakinje (tretjega v disciplini težavnost), 19-letna debitantka Rosa Rekar pa je z izjemnim plezanjem osvojila srebrno odličje. Slovenski uspeh je s sedmim mestom dopolnila Lučka Rakovec.

VIDEO: plezanje Janje Garnbret v finalu:

"Ta naslov mi ogromno pomeni, po zahtevni olimpijski sezoni nisem vedela, ali lahko zdržim še eno sezono z vrhuncem. Ampak moje telo je bilo pripravljeno in moja glava mirna. Zelo sem vznemirjena," se je po novi zmagi in skupno že devetem naslovu svetovne prvakinje smejalo Janji Garnbret, ki lahko jutri osvoji še en naslov. Na sporedu je namreč balvanska preizkušnja, ki jo bo začela kot tretja najboljša iz kvalifikacij.

Zmagovalna trojka v težavnosti (od leve): Rosa Rekar (drugo mesto), Janja Garnbret (prvo mesto), Chaehyun Seo (tretje mesto).

Tudi Rosa Rekar je po tekmi žarela od navdušenja. V steno se je podala s šestega izhodišča, nato pa z izjemnim plezanjem in višino 45 vodila vse do nastopa rojakinje, ki je edina osvojila vrh. Za 19-letno plezalko iz Žirovnice, ki je bila letos peta v skupnem seštevku težavnosti, je to največji uspeh v karieri.

V sobotni polfinale na balvanih sta se ob Korošici od Slovencev uvrstila tudi Jennifer Buckley in Anže Peharc. Polfinale se bo začel ob 3.00 po slovenskem času, finale balvanov pa bo na sporedu ob 12.00

Uvrstitev Tekmovalka Država Višina 1. Janja Garnbret SLO TOP 2. Rosa Rekar SLO 45 3. Chaehyun Seo KOR 44+ 4. Erin McNeice GBR 44 5. Annie Sanders USA 42+ 6. Zélia Avezou FRA 35+ 7. Lučka Rakovec SLO 30 8. Flora Oblasser AUT 29+

Po polfinalnem delu

Janja Garnbret je prepričljivo opravila kvalifikacijski del. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase. Tudi v polfinalu je bila najboljša. Vrh je sicer ostal neosvojen, a je bil njen dosežek z višino 51+ daleč najboljši. Drugouvrščena Chaehyun Seo iz Južne Koreje je padla na višini 47+, tretja Britanka Erin McNeice pa na višini 41.

"Današnji polfinale je bil super. Pred polfinalom sem si rekla, da moram vsak gib narediti precizno, kar mi je tudi uspelo. Smer je bila tekoča brez prevelikih premorov, nisem se 'zasidrala' na katerem od oprimkov. Moj pristop in počutje sta bila nekaj povsem drugega kot v kvalifikacijah," je po polfinalu dejala Garnbret.

"Že v izolaciji sem se zelo dobro počutila, bila sem malo živčna, ampak to potrebuješ pred tekmo. Zelo hitro sem odplezala, bila sem zbrana, povsem prisotna, torej z mislimi povsem v trenutku, in sem uživala. Upam, da mi v finalu še enkrat uspe takšno plezanje," je še dejala.

Finale sta si priborili tudi Lučka Rakovec z višino 39+ in Rosa Rekar, ki je v polfinalu dosegla višino 32+. Mia Krampl je prvenstvo končala na 17. mestu (27+).

Lučka Rakovec je v polfinalu zasedla peto mesto. Foto: Grega Valančič

Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno 11. mesto, dosegel je višino 44. Na vrhu po moškem polfinalu sta Francoz Sam Avezou in domačin Dohyun Lee, oba z višino 48+.

Garnbret se je od leta 2016 na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjo stopničko, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu. Najboljša plezalka na svetu je pritrdila, da se na prizorišču dobro čuti, za kako veliko tekmo gre. "Vsi so v najboljši formi na tej tekmi, vsi si najbolj želijo in so najbolj 'napaljeni' na medaljo oziroma zmago. Ko enkrat izkusiš pritisk na olimpijskih igrah, se zdi, da nič drugega, tudi SP, ne pride niti blizu temu. Kar je po eni strani dobro, ker lahko potem SP vzameš, kot da gre zgolj za še eno tekmo. Malo živčnosti vseeno potrebuješ in danes sem je imela pravo mero."

