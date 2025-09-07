S tekmo v Kopru in novo zmago Janje Garnbret se je končala sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V sezoni, kjer je najboljša plezalka nastopila na zgolj dveh preizkušnjah v tej disciplini (in eni na balvanih), je za najboljšo uvrstitev v skupnem seštevku poskrbela njena reprezentančna kolegica Rosa Rekar. 19-letna plezalka iz Žirovnice, ki trenira pod okriljem trenerja Anžeta Štremflja v klubu FA v Kranju, je sezono končala na petem mestu skupnega seštevka z 2.795 točkami. Kako je sama doživela svojo prvo pravo sezono v članski konkurenci in kako je v Kopru po napaki v kvalifikacijski smeri poskrbela za preobrat?

Janja Garnbret in Rosa Rekar – prijateljski pozdrav pred finalom. Foto: Grega Valančič/PZS

19-letna plezalka iz Žirovnice Rosa Rekar je nase opozorila že lani, ko je v kitajskem Guiyangu osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v težavnosti. Letos se je brezkompromisno podala v svojo prvo pravo sezono med članicami in dokazala, da se lahko enakovredno kosa s plezalnimi težkokategornicami.

Na šestih tekmah svetovnega pokala v težavnosti se je kar štirikrat prebila v finale in s petim mestom v skupnem seštevku težavnosti prehitela celo Janjo Garnbret. Ta je z dvema zmagama na dveh nastopih zbrala dva tisoč točk in sezono v težavnostnem plezanju končala na sedmem mestu.

Rosa Rekar med plezanjem v finalni smeri. Foto: Grega Valančič/PZS

Sedmo mesto je bil tudi Rosin rezultat na koprski tekmi, kjer bi se skoraj spotaknila že na prvi oviri. V prvi kvalifikacijski smeri je namreč storila napako, a ji je uspelo zbrati dovolj moči in osredotočenosti, da se je kljub temu prebila v polfinale. Tam je pokazala eno svojih najboljših predstav, splezala do višine 44+ in končala tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu.

"Po zdrsu so me preplavile negativne misli," je priznala Rosa, "a sem se odločila, da se osredotočim samo na drugo kvalifikacijsko smer in pozitivne stvari. To mi je uspelo splezati tako, kot sem si zamislila, in na to sem res ponosna," je po tekmi pripovedovala mlada plezalka, ki se je s plezanjem začela ukvarjati pri sedmih letih. Svojo plezalno pot je začela na Jesenicah, pri trenerki Tjaši Kosič, zadnja leta pa trenira v Kranju pri Anžetu in Maji Štremfelj v klubu FA.

Foto: Manca Ogrin/PZS

Na krilih navijaške energije

Tako kot Janja je bila tudi Rosa sinoči navdušena nad vzdušjem, ki so ga v Kopru pripravili številni ljubitelji plezanja. "Občinstvo mi je dalo ogromno energije. Pred domačim občinstvom res rada plezam, je pa res, da nisem povsem zadovoljna s svojim plezanjem. Začela sem živčna in tega občutka nisem znala povsem odpraviti, a sama izkušnja finala je bila nepozabna. To mi daje dodatno motivacijo in samozavest, zato se že zelo veselim svetovnega prvenstva v Seula," se je smejalo športnici, ki se je letos povsem posvetila športu.

Na ogledu smeri z reprezentančnima kolegicama Lučko Rakovec in Lucijo Tarkuš. Foto: Grega Valančič/PZS

S sezono presenetila tudi sebe

Čeprav se je lani vpisala na študij živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je odločitev o začetku študija prestavila. Kot pravi sama, ni tip človeka, ki bi blestel v popolni organizaciji časa, zato je letos vse (tudi čas) stavila na plezanje in izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna.

"Pred sezono nisem pričakovala, da bom tako uspešna. Zelo sem ponosna sama nase, razlika v primerjavi s prejšnjimi leti je res precejšnja. Zdi se mi, da sem naredila velik korak naprej in to je odlična popotnica za naslednjo sezono. Že zdaj se veselim treningov in napredovanja iz tekme v tekmo," dodaja.

Naslednja tekma jo čaka v južnokorejskem Seulu, kjer bo na svetovnem prvenstvu nastopila v težavnosti. Kvalifikacije so na sporedu že prvi dan prvenstva, 21. septembra.

