"Res ne bi rekla, da sem bila med najbolj nadarjenimi." S temi besedami nas je presenetila Korejka Jain Kim, ena najboljših športnih plezalk v zgodovini, ki se lahko pohvali z nešteto nazivi, pa tudi 30 zmagami v svetovnem pokalu težavnostnega plezanja, kar je ravno toliko, kot jih ima v svoji statistiki Janja Garnbret. Jain Kim bo čez nekaj dni, 11. septembra, praznovala 37. rojstni dan, v svetovnem pokalu pa tekmuje od svojega 15. leta, kar je zgovoren in impozanten podatek sam po sebi. S Korejko, ki nestrpno pričakuje svetovno prvenstvo, tega bo konec meseca gostila prav njena domovina Južna Koreja, smo se pogovarjali o motivaciji za vztrajanje v vrhunskem športu, materinstvu in Janji Garnbret, ki je Jain Kim leta 2023, ko smo jo vprašali, ali si predstavlja, da bi pri teh letih in kot mama še vedno tekmovala, označila za ultimativno kraljico tekmovalnega plezanja.

INTERVJU: Jain Kim

Kako pomembno je za vas tekmovanje v Kopru glede na to, da je to zadnja tekma svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom?

Glede na to, da je svetovno prvenstvo tik pred vrati, se želim prepričati, kako dobro lahko plezam na tekmovanjih. To je šele moje drugo tekmovanje v letošnji sezoni (nastopila je samo na tekmi v težavnosti v Madridu, kjer je osvojila deveto mesto, v Kopru pa je obstala v polfinalu in osvojila 16. mesto, op. p.). Na tekmah sem še vedno nervozna, zato se želim čim bolj navaditi na te občutke in jih sprejeti kot del izkušnje. Čeprav sem nastopila že na precej več kot sto tekmah v težavnosti, nervozo še vedno čutim, a hkrati mi prinaša tudi užitek, zato poskušam na vsaki tekmi predvsem uživati.

"Na tekmah sem še vedno nervozna, zato se želim čim bolj navaditi na te občutke in jih sprejeti kot del izkušnje." Foto: Ana Kovač

Svetovno prvenstvo bo v vaši domovini Koreji, pred vašimi prijatelji, družino, zato je verjetno za vas še toliko pomembnejše?

Res je, to je prvo svetovno prvenstvo v Koreji, zato ga številni nestrpno pričakujejo. Morda bo to moje zadnje svetovno prvenstvo, zato si želim doseči čim boljši rezultat. Zavedam se, da nisem več najmlajša, poleg tega sem tudi mama, a prav zato želim ljudem dokazati, da se z voljo in predanostjo še vedno da uspeti.

Janja Garnbret nam je predlani, ko ste se po rojstvu hčerke vrnili na tekmovanja in zmagali, povedala, kako vas občuduje in da si sama ne predstavlja, da bi pri teh letih še vedno tekmovala. Trenutno imata obe 30 zmag v težavnosti. Koliko vam to pomeni? Kje vidite svoje mesto v zgodovini športnega plezanja? Zagotovo ste ena najboljših v zgodovini.

Kaj pa vem … Sama zase mislim, da nisem tako talentirana kot Janja. Moji začetki so bili v primerjavi z njenimi precej skromni. Na svoji prvi tekmi svetovnega pokala, ko sem bila stara 15 let, sem osvojila 41. mesto. Mislim, da sem prvo zmago dosegla šele v peti sezoni, zato res ne bi rekla, da sem bila med najbolj nadarjenimi.

"Sama zase mislim, da nisem tako talentirana kot Janja. Moji začetki so bili v primerjavi z njenimi precej skromni. Na svoji prvi tekmi svetovnega pokala, ko sem bila stara 15 let, sem osvojila 41. mesto." Foto: Ana Kovač

Kako to mislite, da niste med najbolj nadarjenimi?

Ker sem zelo počasi napredovala. Včasih me kar preseneti, da imam 30 zmag svetovnega pokala v težavnosti – tega res nisem pričakovala. Zelo sem hvaležna, da še vedno lahko tekmujem.

Bi želeli, da gre hči po vaših stopinjah?

Moja hči je stara štiri leta in moram priznati, da je plezanje čisto nič ne zanima in je tudi ne bomo silili (smeh, op. p.). Trenutno je v fazi princesk, obožuje lepa oblačila, rada pleše balet in podobne stvari. Če pa bo kdaj pokazala zanimanje za plezanje, bom seveda z veseljem plezala z njo.

"Moja hči je stara štiri leta in moram priznati, da je plezanje čisto nič ne zanima in je tudi ne bomo silili." Foto: Ana Kovač

Ko ste že bili na vrhunski ravni, ste plezali z Mino Markovič. Mina je tekmovalno kariero sklenila leta 2021, medtem ko vi še vedno vztrajate. Kaj vas žene naprej?

V plezanju še vedno uživam. Priznam, da tekmovanja niso lahka, še posebej pri moji starosti, vedno sem tudi zelo nervozna, a kljub temu imam rada priprave na izzive. Zdaj me čaka svetovno prvenstvo, na katero se moram res dobro pripraviti – in prav v tem še vedno uživam. Motivacije mi nikoli ne zmanjka.

Boste tekmovali v obeh disciplinah?

Samo v težavnosti.

V Kopru se je poslovila po polfinalu. Na koncu je osvojila 16. mesto. Foto: Ana Kovač

Kako vidite Janjin vpliv v svetu športnega plezanja?

Janja je v vseh pogledih prava zvezda. Vsi jo imajo radi, tako plezalci kot tisti, ki plezanja sploh ne spremljajo. Še več, je vzornica in oseba, ki s svojim zgledom navdihuje vse okoli sebe.

Se spomnite, kdaj ste jo prvič videli v steni?

Da, mislim, da je bilo v Chamonixu, ko je pri komaj 16 letih osvojila drugo mesto. Takoj sem vedela, da bo velika zvezda.

"Janjo sem prvič videla v Chamonixu, ko je imela 16 let. Takoj sem vedela, da bo velika zvezda." Foto: Ana Kovač

