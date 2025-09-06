V Kopru se obeta praznik, zanj bodo poskrbele Janja, Rosa, Lučka in Lucija #video

Koper bo danes znova plezalna prestolnica Slovenije. Zvečer ob 20. uri bo v Plezalnem centru Plus Climbing Koper na Bonifiki na sporedu zadnje dejanje sezone svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V ženskem finalu, kjer je na voljo osem mest, bomo imeli kar štiri slovenske predstavnice: Janjo Garnbet, Roso Rekar, Lučko Rakovec in Lucijo Tarkuš.

Janja Garnbret, ki v Kopru odkrito napada 49. zmago v svetovnem pokalu in 31. v težavnosti (rekordnih 30 zmag si deli z Južnokorejko Jain Kim - intervju z legendarno plezalko bomo na Sportalu objavili danes dopoldne), si je prvo mesto polfinala razdelila s Korejko Chaehyun Seo, s katero sta bili izenačeni že v kvalifikacijah, kjer sta obe dosegli vrh obeh kvalifikacijskih smeri. Tudi v finalu sta se poslovili na istem oprimku, na višini 48.

Janja si je zadala, da bo danes plezala hitreje

Korošica je bila po opravljenem delu navdušena nad vzdušjem na Bonifiki, ki je dober pokazatelj evforije, ki jo lahko pričakujemo na večernem finalu. "Vzdušje je bilo takšno, kot sem ga pričakovala, res veliko ljudi, veliko navijanja, tako da res dobro, sem vesela. Upam, da bo jutri še bolj noro, in še to, da smo štiri Slovenke v finalu, je fantastično, tako da smo dobro opravile," je bila navdušena Garnbret, ki si je po finalu čim prej želela v hotel na zaslužen počitek.

Za plezalce je bil dan res dolg. Kvalifikacije so se začele že ob 9. uri zjutraj, svoje je naredila še vročina. "Dan je bil dolg, to je vedno najbolj naporen dan, ko so kvalifikacije in polfinale v enem dnevu, tako da se vedno veselim, da lahko grem čim hitreje spat, da dolgo spim in da se spočijem za finale," je dejala.

Za danes si je zadala, da pleza hitreje, saj ji je v polfinalu za vrh zmanjkalo časa. "Bilo je, kot je bilo, jutri moram hitreje plezati v finalu, in to je to. Sicer pa je lepo biti nazaj na tekmi. V finalu upam, da bom uživala, da bom plezala samozavestno, da bom tista ta prava Janja."

V večernem finalu bomo spremljali tudi Roso Rekar s četrtim dosežkom polfinala, Lučko Rakovec, ki je polfinalni krog končala na šestem mestu, in Lucijo Tarkuš s sedmim dosežkom.

Rosa pozabila na napako v kvalifikacijah

Rosa, ki v skupnem seštevku težavnosti zaseda visoko 5. mesto, si je po vrhunsko odplezanem polfinalu lahko oddahnila, saj se je po zdrsu v kvalifikacijah komaj prebila v polfinalni krog.

"Res sem vesela, da se je izšlo. Dobro sem odplezala. Smer mi je bila všeč, bila je bolj vzdržljiva, ni imela izstopajočih gibov. Mogoče sem živčno začela, potem pa sem sproščeno plezala naprej. Lahko rečem, da sem ponosna na svoj nastop in se veselim finala. Pozabila sem na kvalifikacije, hotela sem imeti fokus samo na polfinalu in se osredotočiti, da dam vse od sebe. Jutri se bom potrudila dati vse od sebe, predvsem pa bom uživala. Vzdušje tukaj je zelo dobro, domača tekma, tukaj imamo tudi veliko treningov, mogoče je tudi to pomagalo," je vtise strnila 19-letna športna plezalka iz Žirovnice.

Rosa Rekar Foto: Manca Ogrin/PZS

Lučka si želi predvsem sproščenosti

Zadovoljna je bila tudi Lučka Rakovec (višina 39+), ki se je letos vrnila na tekmovanja po lanski odsotnosti zaradi bolezni. "Želela sem čim bolje odplezati, vedela sem, da sem pripravljena, da bi lahko bila v finalu. V to smer sem šla brez pomislekov, želela čim bolje odplezati in to mi je uspelo. Danes se je res vse sestavilo in upam, da bom uspela še enkrat dobro odplezati. Jutri si želim sproščeno iti v smer, brez obotavljanja, kar se kdaj zgodi pri meni, in upam, da bo to dovolj za čim boljši rezultat," si želi 24-letna Ljubljančanka, evropska prvakinja 2019 v težavnosti, ki je bila istega leta tudi tretja na tekmi svetovnega pokala v Kranju.

Lučka Rakovec Foto: Grega Valančič

Prvi pravi finale za Lucijo

Četrta slovenska finalistka je Lucija Tarkuš, ki je v polfinalu preplezala do enake višine kot Lučka, a je imela slabše izhodišče iz kvalifikacij.

"Res sem vesela, da se je končno poklopilo za finale, dolgo sem čakala nanj. Sicer je to drugi finale, ampak ga štejem za prvi resni finale, ker je bil eden leta 2020, ko je bila korona in ni bila polna zasedba. Še toliko lepše tukaj pred domačim občinstvom, res sanjsko," je bila navdušena 21-letna plezalka iz Slovenske Bistrice.

"Navijači ti gotovo dajo tisto dodatno energijo, da sem lahko na koncu vse iztisnila iz sebe. Res sem vesela, da se je poklopilo, in hvaležna vsem navijačem, ki so nas prišli podpret, ker vzdušje je res dobro, zelo sem uživala. Koper je res vrhunski center, veliko treningov naredimo tukaj, še toliko lepše je, ker je ob morju. Uživam nastopati tukaj. Jutri pa želim dobro odplezali, uživati in dati vse od sebe."

Lucija Tarkuš Foto: Grega Valančič

Med osmerico finalistk bodo nastopile še Italijanka Laura Rogora, Britanka Erin McNeice in Belgijka Heloïse Doumont, ki trenira pod okriljem slovenskega trenerja Urha Čehovina.

V moški kategoriji Slovenija ne bo imela svojega predstavnika. Najboljši slovenski plezalec v težavnosti Luka Potočar je polfinale končal na 19. mestu. V finalu se bodo predstavili Japonec Sorato Anraku, Britanec Toby Roberts, ki smo ga včeraj povabili pred mikrofon Sportala, Španec Alberto Ginés López, Indonezijec Putra Tri Ramadani, Avstrijec Jakob Schubert, še dva Japonca, Neo Suzuki in Satone Yoshida, in Čeh Adam Ondra.

Luka Potočar je žal ostal brez finala, tekmo pa sklenil na 19. mestu. Foto: Grega Valančič

Na startu koprske tekme je bila kar 14-članska slovenska ekipa. Lana Gorič, svetovna mladinska podprvakinja, je tekmo končala na 37. mestu, tako kot Gorazd Jurekovič v moški konkurenci. Zala Mlakar-Starič, Sara Čopar in Lana Skušek so se zvrstile od 38. do 40. mesta, Milan Preskar je osvojil 45. mesto, Samo Golob je bil 56., Lovro Črep pa 58.

Finalna tekma se bo začela ob 20. uri. Pred tem se bodo organizatorji poklonili še Domnu Škoficu in Gregorju Vezoniku, ki sta lani končala reprezentančni karieri.

