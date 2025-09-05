Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Petek,
5. 9. 2025,
22.50

Janja Garnbret Lučka Rakovec Rosa Rekar Lucija Tarkuš športno plezanje

Svetovni pokal v plezanju, Koper

Ne le Janja Garnbret, kar štiri Slovenke v finale domače tekme

M. P., STA

Janja Garnbret | Foto Ana Kovač

Janja Garnbret

Foto: Ana Kovač

Slovenske športne plezalke v Kopru pišejo nove mejnike v svetovnem pokalu. Domača vrsta bo imela v sobotnem finalu tekme v težavnosti štiri finalistke. Finale si je pričakovano priborila olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Od Slovenk pa so v finalu še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš.

Jan Zbranek
Sportal Čeh kot iz topa: Glede na to, da sem v Sloveniji, je edini pravi odgovor Janja Garnbret

Polfinale zadnje, šeste tekme v težavnosti v svetovnem pokalu to sezono je minilo v znamenju slovenskih plezalk. Janja Garnbret, ki je bila prva že v kvalifikacijah, je v polfinalu skoraj osvojila vrh smeri. Dotaknila se je zadnjega oprimka, a ga ni zadržala. Z dosežkom, višino 48, je prevzela vodstvo. Pod steno je bila le še Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki je prav tako kot najboljša Slovenka padla na zadnjem oprimku za delitev prvega mesta polfinala.

Navdušila je mlada Rosa Rekar, ki je bila komaj 23. v kvalifikacijah, v finalu pa z višino 44+ osvojila četrto mesto. Lučka Rakovec, ki je bila po kvalifikacijah tretja, je z višino 39+ poskrbela za šesti dosežek polfinala, enako višino je dosegla tudi Lucija Tarkuš, ki je vpisala sedmo mesto. Slovenski pridih je tudi pri uspehu osme Belgijke Heloise Doumont, ki jo trenira Slovenec Urh Čehovin.

Mia Krampl je v polfinalu končala na 20. mestu, edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar pa je tekmovanje v polfinalu končal na 19. mestu.

Finale najboljše osmerice bo v soboto ob 20.00.

