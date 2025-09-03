Koper v pričakovanju najboljših na svetu, Janja Garnbret v lov na 49. zmago

Koper bo konec tedna četrtič prizorišče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju. Zadnje tekmovanje najvišje kakovostne ravni v težavnosti pred svetovnim prvenstvom v Južni Koreji bo gostilo najboljše, vključno s slovensko junakinjo Janjo Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja bo napadala 49. zmago v svetovnem pokalu.

Ob dvakratni olimpijski prvakinji Garnbret bodo od Slovencev nastopile še Lučka Rakovec, Mia Krampl, Rosa Rekar, Lana Gorič, Lana Skušek, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Zala Mlakar-Starič, moško vrsto pa bodo zastopali Luka Potočar, Milan Preskar, Samo Golob, Gorazd Jurekovič in Lovro Črep.

Tekmovalno slovo Vezonika in Škofica

Tekma bo imela čustveni naboj za dva nekdaj standardna člana moške zasedbe. Na tekmi bodo počastili Domena Škofica in Gregorja Vezonika ob koncu njunih tekmovalnih karier.

Garnbret si je po psihično in fizično zelo utrujajočih olimpijskih igrah vzela tekmovalni premor. Po Parizu je lani nastopila le še v Kopru. Karavani se je pridružila konec junija v Innsbrucku, kjer je nastopila zelo prepričljivo ter zmagala tako v balvanih in težavnosti. Po Kopru jo čaka le še vrhunec sezone SP v Seulu, kjer bo napadala zlati kolajni v balvanih in težavnosti.

Razvrstitve v seštevku sezone letos za Garnbret niso cilj. Zvezdnica tega športa je poskrbela za edine stopničke slovenske ekipe v svetovnem pokalu v tej sezoni. Kar je še večja motivacija za preostali del reprezentance, ki se želi ob Garnbret boriti v sobotnem finalu ter pokazati najboljše.

Rosa Rekar Foto: Ana Kovač

Vsekakor je treba biti v petkovih kvalifikacijah pozoren na 19-letno Roso Rekar, ki je bila četrta v Innsbrucku, na tekmi, na kateri je njena vzornica zmagala. Z Garnbret sicer ne trenira, njena trening partnerica je izkušena dvakratna olimpijka Mia Krampl, vendarle pa se lahko od najboljše veliko nauči.

"Zdi se mi, da sem zelo napredovala, se ogromno naučila in pridobila veliko izkušenj," je dejala Žirovničanka, ki bo res zadovoljna z uvrstitvijo v finale pred domačimi navijači ter skušala iztisniti še dodatne atome moči pred prijatelji in družino.

Mia Krampl Foto: Ana Kovač

Za Krampl je sezona, v kateri ni pokazala vsega, česar je sposobna. V Kopru je že bila v finalu, a se ji domače stopničke vztrajno izmikajo. Prvi cilj je biti del petkovega večernega polfinala.

"Skušam se čim manj obremenjevati z dosedanjimi nastopi in postati nazaj tista 'prava Mia'. Moj edini cilj je dati vse od sebe in odplezati po najboljših močeh. Če bom pokazala svoj maksimum, bom zadovoljna s svojim nastopom," je dejala Krampl. Golničanka pričakuje "veliko množico, noro vzdušje, glasno navijanje in same nasmehe na obrazu. In nič manj!"

Lučka Rakovec Foto: Ana Kovač

V Kopru bo nastopila tudi Lučka Rakovec, ki se je letos po daljši odsotnosti zaradi bolezni vrnila na tekmovanja. Na startu bo tudi obetavna 18-letna Lana Gorič, ki je pred dobrim mesecem v Helsinkih postala svetovna podprvakinja v težavnosti v konkurenci mladink.

Velik dolžnik letošnje sezone je prvi slovenski olimpijec v plezanju v moški konkurenci Luka Potočar. Letos je bil dvakrat v finalu, leta 2022 je v Kopru zmagal. "Vem, da je konkurenca močna in da so že uvrstitve v finale odličen dosežek, vseeno bi si želel več finalov, da bi bil zadovoljen."

Česna skrbi prihodnost slovenskega plezanja

Tehnični vodja tekmovanja Tomo Česen, ki je bil organizacijsko ob vseh tekmah v Kranju, preden se je svetovni pokal zaradi zahtev mednarodne športnoplezalne zveze IFSC preselil v Koper, je prepričan, da je bila selitev z Gorenjskega na Obalo dobra odločitev.

"Organizacijsko so v Kopru zadeve postavili eno ali dve stopnički višje." Čaka ga 29. tekma svetovnega pokala v Sloveniji: "Uspeh koprske tekme je pogojen s krajem samim, novo infrastrukturo, prostor je super, ker je Janja super, pridejo ljudje, gre torej za cel paket."

Tomo Česen Foto: Ana Kovač

Malce ga skrbi prihodnost: "Trenutno, če odmislimo Janjo, to ni več to, kar smo nekoč imeli. Seveda je vedno tako, da gre krivulja tudi navzdol, ne glede na to, pa razmere niso rožnate."

"Janja je res fenomen," je prepričan. Navdušuje ga visoka raven plezalne kakovosti, ki jo kaže.

Česen je po plezalnem dobrodelnem maratonu, ko je Garnbret za plemenit namen v 24 urah preplezala sto smeri, šel še sam plezat v Slovensko Bistrico. "Sem si pogledal zadnji dve smeri, torej 99. in 100. Če tega ne bi videl po televiziji, bi dejal, da je to nemogoče," je bil iskren pionir športnega plezanja.

Fonda pogreša več posluha s strani države

Pobudnik plezanja na Obali Luka Fonda, vodja Plezalnega centra Plus climbing Koper, je prepričan, da je Koper vrhunska destinacija za športno panogo. "Pogodba za prirejanje tekem velja do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028. Tak center in dogodek si naša športna panoga vsekakor zasluži in ga potrebuje."

Luka Fonda Foto: Ana Kovač

"Želel bi si morda nekoliko več čutenja o pomembnosti ravni tekmovanja tudi na državni ravni. Tekma je velikega športnega pomena tudi za državo, čeprav ne gre za svetovno prvenstvo. Zato bi morala biti vidna tudi podpora z državne ravni," je prepričan Fonda.

"Če bomo sposobni zagotavljati tako raven tekmovanja, kot smo jo doslej, me za samo tekmo ne skrbi. Lani smo bili ocenjeni s strani reprezentanc in trenerjev z oceno 10 od 10 kot najboljša tekma sezone v svetovnem pokalu."

Organizacijski vodja Planko: Plezanje potrebuje domač dogodek

Po besedah organizacijskega vodje tekme Mateja Planka proračun v višini 300.000 evrov večinoma zagotovijo sami iz sredstev Planinske zveze Slovenije, sponzorjev in s prodajo vstopnic. Dobijo tudi nekaj pomoči mestne občine Koper, ki jim omogoča uporabo infrastrukture na območju kompleksa Bonifika. Nekaj sredstev zagotovi tudi Slovenska turistična organizacija za promocijo blagovne znamke I feel Slovenia.

Matej Planko Foto: Ana Kovač

"Zavedamo se, da športno plezanje potrebuje en tak domač dogodek, saj pripomore k prepoznavnosti športa in večji zaželenosti, seveda tudi ob rezultatih domačih tekmovalcev, sploh ob eni takšni superiorni tekmovalki, kot je Janja," je dejal Planko.

Finančno pa bi si želeli konkretnejše udeležbe države: "Iz naslova medijskih pravic ne dobimo nič. Za mednarodno zvezo je velik dosežek že to, da dogodek prenaša Eurosport. Mi kot lokalni organizatorji pa od tega praktično nimamo nič. Ko vključimo vse te pristojnosti, ki jih zahteva mednarodna organizacija, pa potem tekmovalni denarni sklad za moške in ženske, je ta strošek že pri 80.000 evrih."