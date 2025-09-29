Janja in Tadej: športna čudeža iz istega kalupa

Ob spremljanju Tadeja Pogačarja in Janje Garnbret se zaradi številnih stičnih točk zdi, kot da sta iz istega testa. Oba izhajata iz družin, kjer športa, ki sta se ga lotila, sploh niso poznali in so se njegovih zakonitosti učili sproti. Oba sta športna čudeža, ki že vrsto let dominirata v svojem športu. Oba sta tudi glavna junaka otroških slikanic, večkrat izbrana za športnika in športnico Slovenije ter že prej prepoznana kot obetavni slovenski športni osebnosti. Skupna sta jima tudi dobrodelnost in dejstvo, da sta prejšnji konec tedna oba ubranila naslov svetovnega prvaka. Janja celo dvakrat.

Oba sta izstopala že na začetku kariere, Janja že kot najstnica. Pri rosnih 17 letih je postala najmlajša svetovna prvakinja v športnem plezanju, Tadej pa se je z 21 leti v športne anale vpisal kot najmlajši zmagovalec Toura v moderni dobi.

Za oba je značilno, da ne izhajata iz športnega družinskega okolja, ampak so njuni starši zakonitosti plezanja in kolesarstva spoznavali sproti.

G.O.A.T.

Njuna zgodba ni le zgodba o zmagah, ampak zgodba o popolni prevladi. Gorenjec je sinonim za celostnega kolesarja – kraljuje na tritedenskih dirkah, zmaguje na kronometrih in se enakovredno kosa s specialisti za klasike. Pol leta mlajša Korošica pa je s svojo neulovljivo zbirko naslovov (ta konec tedna je število naslovov svetovne prvakinje pomaknila na okroglo desetico), skoraj 50 zmagami v svetovnem pokalu in dvema olimpijskima zlatima medaljama že zdavnaj nesporni G.O.A.T. (Greatest Of All Time oz. najboljša vseh časov) športnega plezanja.

Tadej Pogačar je z 21 leti postal najmlajši zmagovalec Dirke po Franciji v modernem času, Janja Garnbret pa s 17 leti najmlajša svetovna prvakinja v športnem plezanju.

Pritisk

A biti najboljši prinaša tudi neizmeren pritisk. Kadarkoli se njuno ime pojavi na startni listi, javnost pričakuje zmago. Kot da je to samoumevno. Drugo mesto je pogosto razumljeno kot poraz. Tadej je ob nedavnem obisku Komende priznal, da si vsak dan želi anonimnosti, Janjin trener Roman Krajnik pa pogosto poudarja, da si je breme, ki ga nosi najboljša športna plezalka na svetu, skoraj nemogoče predstavljati. Oba neuspehe uporabljata kot gorivo. Pogačar vsako drugo ali tretje mesto spremeni v učno lekcijo, Janja, ki vedno podarja, da trenira tako in toliko, kot da bi bila njena statistika še brez dosežkov, pa zadnji dve leti na tekmah sploh ni bila slabša kot prva.

Oba imata ogromno bazo navijačev, največ med njimi je mladih.

Preprosta in prizemljena

Čeprav sta globalno prepoznavna, ostajata preprosta in prizemljena. Vedno nasmejana, neposredna in dostopna delujeta kot sosedov fant in dekle. Njuni družini izhajata iz nešportnega okolja, kjer pravil kolesarstva in plezanja sprva sploh niso poznali. Prav ta neobremenjenost je bila za razvoj obeh ključna. Oba sta se obkrožila z ljudmi, ki jim stoodstotno zaupata – in večinoma so to Slovenci.

Oba sta tudi glavna junaka slikanic. Pogačar nastopa v slikanici Pogi pa Pika, Garnbret pa je osrednji lik slikanice Janja in čudežna roža.

Pravljična junaka

Njuna zgodba ima očitno tudi pravljični potencial. Medtem ko Tadej nastopa v slikanici Pogi pa Pika, je Janja glavna junakinja slikanice Janja in čudežna roža, priljubljeni tudi kot čtivo za bralno značko. Njuni dosežki so navdih za mlade – plezalni centri po Sloveniji pokajo po šivih, kolesarska ekipa Pogi Team pa komaj še dohaja zanimanje otrok za vpis.

Skupno jima je tudi to, da sta na začetku športne poti oba prejela nagrado za obetavno športno osebnost, ki jo podeljuje Društvo športnih novinarjev Slovenije – Janja leta 2016, ko je prvič postala svetovna prvakinja, Tadej pa dve leti pozneje, ko je zmagal na prestižni dirki Tour de l'Avenir. Od takrat sta bila večkrat izbrana za športnico oz. športnika leta, Janja petkrat, Tadej trikrat.

Oba so že večkrat razglasili za športnico oz. športnika leta, na začetku njunih poti pa tudi za obetavno športno osebnost. Foto: Mediaspeed

Bosta na področju dobrodelnosti združila moči?

Oba sta tudi globalna ambasadorja Slovenije, ki sta našo malo državo s svojimi uspehi postavila ob bok največjim športnim velesilam, ob tem pa vedno poudarjata svojo navezanost na domovino.

Njuna povezanost pa se morda ne bo nadaljevala le na športnem področju. Janja bo 5. novembra na gala prireditvi v Ljubljani sklenila leto ambasadorke v športu, v katerem je zbirala sredstva za mlade športne talente iz manj privilegiranih okolij, in povsem mogoče je, da bo štafetno palico prevzel prav Pogačar, ki s svojo fundacijo že zdaj pomaga drugim.

Preberite še: