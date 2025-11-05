Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Sreda,
5. 11. 2025,
13.19

13 minut

Tadej Pogačar

Sreda, 5. 11. 2025, 13.19

Nairo Quintana brez zadržkov: Tudi na vrhuncu kariere bi bili dva koraka za Pogačarjem

A. T. K.

Nairo Quintana | Kolumbijec Nairo Quintana pravi, da je Tadej Pogačar najboljši kolesar v zgodovini. | Foto Ana Kovač

Kolumbijec Nairo Quintana pravi, da je Tadej Pogačar najboljši kolesar v zgodovini.

Foto: Ana Kovač

Po še eni izjemni sezoni Tadeja Pogačarja, ki je ponovil zmagi na Dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu, je svojo oceno o slovenskem zvezdniku podal tudi Kolumbijec Nairo Quintana, nekdanji zmagovalec Dirke po Italiji in Dirke po Španiji. V pogovoru za agencijo EFE je izjavil, da gre za najboljšega kolesarja v zgodovini.

Dodal je, da bi bil Tadej Pogačar, če bi njega, Vincenza Nibalija, Egana Bernala in Rigoberta Urána primerjali v njihovih najboljših letih z njegovo trenutno ravnjo, "ne le korak, temveč dva koraka nad nami, saj je najmočnejši človek v celotni zgodovini tekmovalnega kolesarstva.

Quintana, ki se je skupaj z Nibalijem in Bernalom udeležil kolesarskega dogodku Giro de Rigo, ki ga v Kolumbiji organizira nekdanji vrhunski kolesar Rigoberto Uran, se je tako pridružil številnim kolesarjem, ki o Pogačarju govorijo v superlativih.

Bernal, zmagovalec Toura in Gira, je zavrnil ugibanja, da je trasa prihodnje Dirke po Franciji zasnovana z namenom omejiti vodjo ekipe UAE Team Emirates, in poudaril, da je Pogačar danes najmočnejši kolesar na svetu. "Lahko bi dodali 100 kilometrov kronometra ali katerokoli drugo vrsto dirke, on bo vedno favorit za zmago," je dejal Kolumbijec.

S pohvalami ni skoparil niti Vincenzo Nibali, eden redkih kolesarjev z zmagami na vseh treh Grand Tourih. "Po 30 letih (po obdobju legendarnega Eddyja Merckxa, op. p.), se je pojavil še en izjemen kolesar. Mislim, da je trenutno zelo, zelo težko tekmovati z njim," je ocenil Italijan, ki pri Pogačarju najbolj občuduje njegovo neverjetno konstantnost. "Tudi ko ima slab dan, še vedno konča drugi ali tretji."

Dirka po Franciji Nairo Quintana Tadej Pogačar Tadej Pogačar
