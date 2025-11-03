Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Primož Roglič

Red Bull - BORA - hansgrohe

Roglič in Evenepoel sta se že srečala, a zgolj na kratko

Primož Roglič & Remco Evenepoel | Primož Roglič in Remco Evenepoel sta bila na številnih dirkah zagrizena tekmeca, zdaj sta moštvena tovariša. | Foto Guliverimage

Primož Roglič in Remco Evenepoel sta bila na številnih dirkah zagrizena tekmeca, zdaj sta moštvena tovariša.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se je nedavno že srečal z novim moštvenim kolegom pri Red Bull - BORI - hansgrohe Remcom Evenepoelom. A srečanje je bilo kratko, Zasavec računa, da bo belgijskega kolega veliko bolje spoznal na decembrskem pripravljalnem kampu na Majorki. "Ne bi bilo pošteno oblikovati mnenja na podlagi tega prvega srečanja," je o prvem stiku z Evenepoelom povedal Roglič, razkril pa je tudi, da čuti odgovornost, da v moštvu prevzame oz. obdrži "nekaj vodstvene vloge" tudi, ko ni na kolesu.

Primož Roglič Andora
Sportal Primož Roglič še brez odgovora

Red Bull - BORA - hansgrohe ima zdaj z Evenepoelom, Rogličem in odličnim nemškim upom Florianom Lipowitzem na voljo nekakšno superekipo, kot so jo označili nekateri mediji, in jasno je, da so pričakovanja zdaj najvišja. S tem se strinja tudi veteran Roglič, čeprav je bilo že od potrditve Evenepoelovega prestopa iz Soudal Quick - Stepa veliko razprav o tem, kaj Belgijčev prihod pomeni za status Slovenca v ekipi.

Izziv je zmagati na grand touru

"Izziv za nas pravzaprav ni v tem, kako bomo sodelovali, temveč kako lahko zmagamo na grand touru," je v intervjuju za La Derniere Heure povedal Roglič. Že v pogovoru za špansko Marco je povedal, da je nastop na Dirki po Franciji zagotovo želja prav vsakega kolesarskega profesionalca in namignil, da sam pri tem ni nobena izjema, z njim, Evenepoelom in Lipowitzem na Touru pa bi Red Bull morda lahko že zelo resno izzval tako Vismo Jonasa Vingegaarda kot tudi UAE Emirates Tadeja Pogačarja.

"Ko gledamo, kakšne korake dela UAE, moramo razmišljati o tem, kako ga premagati," je bil zanj kar nekoliko neznačilno neposreden Roglič, ki je presenetil s še eno izjavo. "Po naravi sem precej zasebna oseba, vendar glede na svoj položaj in ozadje verjamem, da je moja odgovornost, da prevzamem nekaj vodstvene vloge tudi, ko nismo na kolesu," je dejal prekaljeni Kisovčan, ki je 29. oktobra praznoval svoj 36. rojstni dan.       

Na veliko se že ugiba tudi o Remcovem tekmovalnem koledarju za leto 2026 ...

"Videla sva se, malo sva poklepetala, a pogovor ni bil dolg"

Roglič je torej, kot kaže, pripravljen prevzeti vlogo nekakšnega neuradnega vodje in mentorja, a je kljub zrelim letom še vedno kolesar, na katerega bodo morali biti prav vsi tekmeci zelo pozorni. Red Bull ima vsaj v teoriji na voljo izjemno zasedbo s tremi aduti, z morebitno nejasno začrtanimi vlogami kapetanov in pomočnikov pa potencialno še dodatno strateško prednost pred tekmeci.

Evenepoela Roglič seveda pozna kot tekmeca, na cestah sta bila številne bitke, zdaj pa ga mora bolje spoznati še kot klubskega tovariša. Pred dnevi sta se v tej novi vlogi že srečala na zboru v Nemčiji, a le na kratko. "Videla sva se, malo sva poklepetala, a pogovor ni bil dolg. Ti dnevi so vedno natrpani in čas je omejen. Mislim, da se bo to spremenilo med našim prvim pripravljalnim taborom decembra," je poročal Roglič in dodal: "Ne bi bilo pošteno oblikovati mnenja na podlagi tega prvega srečanja. Je dober fant, vendar še nisva preživela fantastičnega večera skupaj. Čutim pa, da je zelo navdušen nad tem, da se nam pridruži. Še vedno je mlad, a je že zmagal na številnih dirkah in ima pristop, ki pojasnjuje te uspehe."

