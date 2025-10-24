V Rogličevi ekipi se še niso odločili

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

A. T. K.

24. 10. 2025,
8.18

Primož Roglič Andora | Foto Guliverimage

Medtem ko je že jasno, da bosta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard tudi prihodnje leto na startni listi Dirke po Franciji, v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe dokončne odločitve o tem, koga od svojih kapetanov bodo poslali na francoske ceste, še niso sprejeli.

Sportal Pogačarjev veliki izziv: dvakrat na legendarni Alpe d’Huez v dveh dneh

Iz ekipe so po četrtkovi predstavitvi trase Toura posredovali izjavo športnega direktorja ekipe Zaka Dempsterja, ki je zapisal, da na traso Dirke po Franciji gledajo predvsem iz vidika skupnega seštevka. "Kljub temu je na programu veliko etap, ki ustrezajo našemu načinu dirkanja in poudarjajo prednosti številnih naših kolesarjev. Zdaj bomo počakali še na predstavitve tras drugih tritedenskih dirk, preden dokončno določimo sezonske načrte za naše vodje ekip."

Dirka po Franciji 2026 se bo 5. aprila začela v Barceloni in končala 26. julija v Parizu. Tudi tokrat bodo kolesarji trikrat prečkali sloviti Monmartre.

Tour de France 2026, trasa | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Glede na izjemno veliko višinskih metrov – skoraj 55 tisoč (letos 52 tisoč) – in zgolj en posamični kronometer v dolžini 26 kilometrov in ekipni v skupni dolžini 19,7 kilometra, se zdi, da trasa ni najbolj pisana na kožo Remcu Evenepoelu, novemu članu ekipe. Ali bodo na Touru, ki bo v 19. in 20, etapi postregel s kar dvakratnim vzponom na legendarni prelaz Alpe d'Huez, dali prednost Nemcu Florianu Lipowitzu, lanskemu tretjeuvrščenemu, ali slovenskemu šampionu Primožu Rogliču, bo znano najpozneje 10. decembra, ko ekipa na Majorki pripravlja medijski dan.

Roglič je sicer pred dnevi v intervjuju za Cyclingnews izjavil, da po letošnjem Touru, ki ga je po več sezonah brez končne uvrstitve zaradi padcev spet dokončal, lahko potegne črto pod to dirko in to brez slabih občutkov. 

