Ti znaki horoskopa se zdijo hladni, a imajo v resnici veliko srce

Nekatera nebesna znamenja imajo sloves hladnih, distanciranih in čustveno zaprtih ljudi. A to je le zato, ker svojih čustev ne pokažejo takoj in vsakomur. Kdor jih zares spozna, ve, da se za njihovo zadržanostjo skriva izjemno toplo srce.

Kozorog

Kozorogi vedno delujejo strogo in zadržano, svojih čustev in nežnosti nikoli ne kažejo javno. Toda ko komu resnično zaupajo, se mu popolnoma predajo. Njihovo srce je veliko, a zelo zaščiteno, zato ga do obisti spoznajo le redki. Sčasoma se njihova stabilnost in skrb pokažeta kot eni najglobljih oblik ljubezni.

Devica

Device so analitične in oprezne, zato pogosto delujejo hladno in kritično. Za to zunanjo resnostjo pa se skriva nežna in pozorna narava. Svojo ljubezen kažejo skozi skrbnost, praktično pomoč in male geste, s katerimi drugim olajšajo življenje. Njihova čustva niso glasna, a so eno najbolj predanih znamenj v zodiaku.

Škorpijon

Škorpijoni imajo intenziven pogled, mirno držo in močno energijo, zaradi česar delujejo nedostopno. V resnici pa so izjemno čustveni in pogosto bolj občutljivi, kot so pripravljeni priznati. Ne odpirajo se zlahka, ker se bojijo izdaje, ko pa vas spustijo v svoj svet, vam bodo svoje srce dali brez zadržkov in bodo absolutno predani.