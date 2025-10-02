Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Te znake horoskopa je po razhodu najtežje preboleti

ljubezen, par, zveza, odnos | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekatere zveze puščajo sled, ki je ni lahko izbrisati, razhodi z določenimi ljudmi pa so še posebej boleči. Zvezde pravijo, da obstajajo nebesna znamenja, ki s svojo prisotnostjo in karizmo še dolgo ostanejo zarezana v spomin bivših partnerjev.

Rak

Raki so znani po svoji globoki čustveni povezanosti in skrbi za partnerja. Znajo ustvariti občutek domačnosti in varnosti, ki ne zbledi niti po koncu zveze. Ker so tako nežni in pripravljeni partnerjem vedno stati ob strani, za seboj puščajo izrazito čustveno sled. Po razhodu je težko najti takšno toplino in razumevanje, zato so raki med tistimi ljudmi, ki jih je praktično nemogoče preboleti in pozabiti.

Lev

Levi izžarevajo karizmo in velikodušnost, njihova ljubezen pa je tako polna strasti, da jih je težko primerjati s kom drugim. Partnerju dajejo občutek, da je poseben in vreden občudovanja, po razhodu pa vsakdo pogreša njihovo močno energijo in toplino, s katerima obdajajo vse okoli sebe. Intenzivni levi za seboj puščajo spomine, ki jih je nemogoče pozabiti, takšno ljubezen pa je težko ponoviti.

Škorpijon

Škorpijoni ljubijo intenzivno in strastno ter za seboj puščajo sled, ki je ni mogoče izbrisati. Njihova ljubezen je globoka, vseobsegajoča in polna čustev, ki jih njihov partner ne more pozabiti. Po razhodu še naprej živijo spomini na močno povezanost in intenzivnost odnosa. Škorpijoni s svojo strastjo in predanostjo partnerjem dajo občutek, da jih nihče več ne bo ljubil tako kot oni.

Preverite svoj današnji horoskop.

