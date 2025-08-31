Večno užaljeni: ljudje, rojeni v teh znakih, ne prenesejo kritike

Kritike, tako dobronamerne kot ostre, so sestavni del življenja. Nekateri ljudje jih razumejo kot priložnost za učenje in osebno rast, nekateri pa vsako pripombo razumejo kot osebni napad. Najtežje kritike sprejmejo ti znaki horoskopa.

Rak

Raki so znani po svoji čustveni globini, še bolj pa po tem, da vse vzamejo zelo osebno. Ko kdo izreče kritiko na njihov račun, tega ne razumejo kot nasvet, ampak kot napad na svoj karakter. Običajno se zavlečejo vase, prepričani, da jih nihče ne razume. Čeprav so kritike pogosto dobronamerne, pa si jih raki vedno razlagajo na najbolj čustven način.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in skušajo vedno dajati vtis samozavestne in močne osebnosti. Prav zaradi tega pa težko prenesejo kakršnokoli kritiko. Vsaka pripomba je zanje znak, da niso dovolj dobri oziroma da nekdo dvomi o njihovi avtoriteti. Namesto da bi mirno in zbrano poslušali kritiko, se odzovejo zelo burno in nemudoma krenejo v obrambo.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni, strastni in izrazito ponosni. Ko skuša kdo izpostaviti njihove napake, to doživijo kot napad na lastno vrednost. Namesto da bi sprejeli kritiko in skušali kaj spremeniti, si bodo to zapomnili in v sebi še dolgo vlekli tiho jezo. Njihova občutljivost ni posledica negotovosti, temveč močnega ponosa in intenzivne želje po nadzoru.

Ribi

Ribe so izrazito empatične in intuitivne, a so zaradi tega tudi zelo ranljive. Celo drobne opazke jih lahko močno prizadenejo in privedejo do tega, da dvomijo o lastnih sposobnostih. Namesto da bi se poglobile v bistvo kritike, ribe analizirajo ton, način in motive tistega, ki jim je namenil opazko, rezultat pa je umik, žalost in občutek, da jih drugi ne cenijo dovolj.