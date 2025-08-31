Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Nedelja,
31. 8. 2025,
17.59

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop lev horoskop škorpijon horoskop rak horoskop horoskop

Nedelja, 31. 8. 2025, 17.59

1 ura, 4 minute

Večno užaljeni: ljudje, rojeni v teh znakih, ne prenesejo kritike

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kritike, tako dobronamerne kot ostre, so sestavni del življenja. Nekateri ljudje jih razumejo kot priložnost za učenje in osebno rast, nekateri pa vsako pripombo razumejo kot osebni napad. Najtežje kritike sprejmejo ti znaki horoskopa.

Rak

Raki so znani po svoji čustveni globini, še bolj pa po tem, da vse vzamejo zelo osebno. Ko kdo izreče kritiko na njihov račun, tega ne razumejo kot nasvet, ampak kot napad na svoj karakter. Običajno se zavlečejo vase, prepričani, da jih nihče ne razume. Čeprav so kritike pogosto dobronamerne, pa si jih raki vedno razlagajo na najbolj čustven način.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in skušajo vedno dajati vtis samozavestne in močne osebnosti. Prav zaradi tega pa težko prenesejo kakršnokoli kritiko. Vsaka pripomba je zanje znak, da niso dovolj dobri oziroma da nekdo dvomi o njihovi avtoriteti. Namesto da bi mirno in zbrano poslušali kritiko, se odzovejo zelo burno in nemudoma krenejo v obrambo.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni, strastni in izrazito ponosni. Ko skuša kdo izpostaviti njihove napake, to doživijo kot napad na lastno vrednost. Namesto da bi sprejeli kritiko in skušali kaj spremeniti, si bodo to zapomnili in v sebi še dolgo vlekli tiho jezo. Njihova občutljivost ni posledica negotovosti, temveč močnega ponosa in intenzivne želje po nadzoru.

Ribi

Ribe so izrazito empatične in intuitivne, a so zaradi tega tudi zelo ranljive. Celo drobne opazke jih lahko močno prizadenejo in privedejo do tega, da dvomijo o lastnih sposobnostih. Namesto da bi se poglobile v bistvo kritike, ribe analizirajo ton, način in motive tistega, ki jim je namenil opazko, rezultat pa je umik, žalost in občutek, da jih drugi ne cenijo dovolj.

Preverite svoj dnevni horoskop.

prijatelji, objem
Trendi Najbolj iskreni prijatelji se rodijo v teh znamenjih
ženska, nasmeh
Trendi Ta nebesna znamenja so vedno videti mlajša, kot so v resnici
knjige
Trendi Kaj je popoln poklic za vaš znak horoskopa?
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop lev horoskop škorpijon horoskop rak horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.