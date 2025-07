Najbolj iskreni prijatelji se rodijo v teh znamenjih

Rak

Ker so empatični in čustveno odprti, so raki neverjetno iskreni prijatelji. Zagotovo se ne bodo pretvarjali, da je vse v najlepšem redu, če to ni res, in ne bodo molčali, če začutijo, da nekaj potrebujete. To so ljudje, ki intuitivno začutijo čustva drugih in se nanje odzivajo brez zadržkov, iskreno in s polno topline. Tudi če se z vašimi odločitvami ne strinjajo, bodo za vas poskrbeli brez obsojanja. Običajno so zadržani ljudje, a svojo iskrenost kažejo z dejanji, ne le z besedami.

Strelec

Strelci so znani po tem, da povedo, kaj si mislijo, in to brez olepševanja ali zadržkov. Njihova odprtost marsikoga preseneti, a jim ljudje ravno zato verjamejo in jih cenijo. Pri prijateljstvu in komunikaciji ne igrajo igric – če vas imajo radi, boste to brez dvoma vedeli. Iskrenost zanje ni ena od možnosti, temveč edini način, kako znajo graditi odnose. Njihove namere so čiste, besede pa so zanje orodje za tkanje vezi, ne za ustvarjanje distance.

Devica

Device so analitične in realistične, njihova iskrenost pa izvira iz želje, da bi pomagale, ne pa kritizirale. V prijateljstvu so to osebe, ki vam bodo povedale resnico tudi takrat, ko jo bo težko slišati, a bodo to storile taktno in z le dobrimi namerami. Ne bodo vam govorile, kar želite slišati, ampak tisto, kar morate slišati. So zanesljive, zveste in nikoli ne obljubijo ničesar, kar ne bi mogle izpolniti. Njihove besede imajo težo, ker jih ne izrekajo zlahka, ampak premišljeno.